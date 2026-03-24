2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Vállalatok

Rakétázik a Revolut, és nem áll le eztán sem – erre fókuszálnak

mfor.hu

Egy nagyobb országnyi ügyfelük van már most is, de hamarosan újabb küszöböt léphetnek át.

A Revolut brit fintech cég 57 százalékkal rekordszintre, 1,71 milliárd fontra (2,3 milliárd dollárra) növelte adózás előtti nyereségét a december végével záródott tavalyi évben – áll a vállalat honlapjára kedden fölkerült pénzügyi kimutatásban.

Az adózás előtt nyereségmarzs 38 százalékra nőtt a két évvel korábbi 35 százalékról. Az adózott eredmény 790 millió fontról 1,3 milliárd fontra emelkedett. A cég tavalyi bevétele 4,52 milliárd font (6 milliárd dollár) volt, 46 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál és meghaladta a piaci várakozások átlagában szerepelt 4,2 milliárd fontot.

A lakossági ügyfelek száma 30 százalékkal 68,3 millióra, az üzleti ügyfeleké pedig 33 százalékkal 767 ezerre nőtt egy év alatt.

Több mint tízmilliárd dollár a nemzetközi növekedésre

A Magyarországon is leérhető szolgáltatás, sőt magyar bankká váló Revolutot 2015-ben alapította Londonban Nikolai Storonsky és Vladislav Yatsenko. Az utóbbi a Forbes milliárdosok listáján az 1913-ik helyen található – keddi állapot szerint – 2,2 milliárd dollár vagyonnal. A társalapító Nikolai Staronsky vagyona jóval nagyobb, 18,8 milliárd dollár, amivel a világ 150. leggazdagabb embere. A Revolut értéke mintegy 75 milliárd dollár. A jövőt tekintve a Revolut jelezte, hogy 10 milliárd font (13 milliárd dollár) befektetést hajt végre a következő öt évben a nemzetközi növekedés és az innováció előmozdítása érdekében. Azt tervezi továbbá, hogy 2027 közepére elérje a 100 milliós ügyfélkört. (MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Távozik a CIB Bank vezetője

Tizenkét év után az olasz anyabank milánói központjában folytatja. Utódja meg onnan érkezik.

Húsvét után 5+5 millió forint ütheti a cukrászdák markát

Április 8-tól a cukrászdák számára is elérhetővé válik a kormány 2026 januárjában bejelentett, 5+1 pontból álló vendéglátóipari akcióterve: a hitelt támogatással kombináló finanszírozás.

Greenpeace

A Greenpeace balesetszerű eseményt sejt a Semcorp debreceni üzeménél

A környezetvédő szervezet vízmintákat vett a kínai gyár melletti esővíz csatornából, a február 18-ai események után, és egy héttel később is.

Szijjártó Péter

A Flextronics nagyot bővít Zalaegerszegen

Új raktárépület alapkövét tették le.

Az Orlen egyes kútjai furcsán korlátozzák a tankolást

Már napok óta 40 literes mennyiségi korlátozás él egyes kutakon.

Megállt az idő? Haladékot kaptak a cégek, de hibáznak, ha hátradőlnek – Klasszis Podcast

Elképesztő fordulatokat hozott az elmúlt bő egy év a fenntarthatósági elvárásokban. A lavinát az Európai Bizottság Omnibus I-es csomagjának elfogadása indította el. Magyarországon ezt megelőzően még több tízezer cég izgulhatott a jogszabályi megfelelések miatt, ma viszont 125 körül van a jelentéstételi kötelezettséggel bíró vállalatok száma. Hátradőlniük azonban a kkv-knak sem szabad. A Klasszis Podcast vendégei Fehér Sándor, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség fenntartható versenyképességi osztályának vezetője és Csécsei Ádám, az EXIM Bank ESG igazgatóhelyettese.

Fordulat a munkaerőpiacon – mostanra ez vált a siker kulcsává?

Átalakultak az értékek.

Az amerikai BorgWarner új gyártócsarnoka Oroszlányban az átadója napján, 2026. március 20-án. Az amerikai autóipari beszállító 24 milliárd forint értékben hajtott végre fejlesztést a gyárában, amihez az állam 4,8 milliárd forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva a munkavállalói létszám ezer körülire emeléséhez.

Egy nap alatt két milliárdos amerikai beruházást jelentett be Szijjártó Péter

Oroszlányban több mint 20 milliárdot, Komáromban több mint 6 milliárdot fektetnek be az amerikaiak.   

Több millió forintos fejlesztési lehetőség nyílik budai cégeknek

300 ezer forint vissza nem térítendő támogatást lehet szerezni eszközbeszerzésre.

Több mint 700 millió forintos beruházás a Herendi Porcelánnál

A Gyármentő Program keretében korszerűsítettek. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG