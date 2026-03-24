Rakétázik a Revolut, és nem áll le eztán sem – erre fókuszálnak

A Revolut brit fintech cég 57 százalékkal rekordszintre, 1,71 milliárd fontra (2,3 milliárd dollárra) növelte adózás előtti nyereségét a december végével záródott tavalyi évben – áll a vállalat honlapjára kedden fölkerült pénzügyi kimutatásban.

Az adózás előtt nyereségmarzs 38 százalékra nőtt a két évvel korábbi 35 százalékról. Az adózott eredmény 790 millió fontról 1,3 milliárd fontra emelkedett. A cég tavalyi bevétele 4,52 milliárd font (6 milliárd dollár) volt, 46 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál és meghaladta a piaci várakozások átlagában szerepelt 4,2 milliárd fontot.

A lakossági ügyfelek száma 30 százalékkal 68,3 millióra, az üzleti ügyfeleké pedig 33 százalékkal 767 ezerre nőtt egy év alatt.

Több mint tízmilliárd dollár a nemzetközi növekedésre

A Magyarországon is leérhető szolgáltatás, sőt magyar bankká váló Revolutot 2015-ben alapította Londonban Nikolai Storonsky és Vladislav Yatsenko. Az utóbbi a Forbes milliárdosok listáján az 1913-ik helyen található – keddi állapot szerint – 2,2 milliárd dollár vagyonnal. A társalapító Nikolai Staronsky vagyona jóval nagyobb, 18,8 milliárd dollár, amivel a világ 150. leggazdagabb embere. A Revolut értéke mintegy 75 milliárd dollár. A jövőt tekintve a Revolut jelezte, hogy 10 milliárd font (13 milliárd dollár) befektetést hajt végre a következő öt évben a nemzetközi növekedés és az innováció előmozdítása érdekében. Azt tervezi továbbá, hogy 2027 közepére elérje a 100 milliós ügyfélkört. (MTI)