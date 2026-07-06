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Rakétázik az Apple legnagyobb szövetségese

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Rengeteget hozott a konyhára egy az új technológia.

40 százalékkal emelkedett a Foxconn (0,62%) árbevétele. Az Equilor hírlevele szerint a második negyedévben – éves bázison – 39,8 százalékkal bővült a vállalat árbevétele, melyet

a mesterséges intelligenciához kapcsolódó termékek iránti erős kereslet hajtott, elsősorban felhőalapú és hálózati termékek szegmense teljesített jól.

Van némi bizonytalanság

A menedzsment arra számít, hogy az AI-rendszerekhez gyártott rackszekrények iránti kereslet továbbra is erős maradhat, a következő negyedévben tovább bővülhet az árbevétel és az eredmény is.

Ugyanakkor a globális politikai és gazdasági környezet továbbra is bizonytalan az Apple egyik legnagyobb beszállítójánál.

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