Rakétázik az Apple legnagyobb szövetségese

40 százalékkal emelkedett a Foxconn (0,62%) árbevétele. Az Equilor hírlevele szerint a második negyedévben – éves bázison – 39,8 százalékkal bővült a vállalat árbevétele, melyet

a mesterséges intelligenciához kapcsolódó termékek iránti erős kereslet hajtott, elsősorban felhőalapú és hálózati termékek szegmense teljesített jól.

Van némi bizonytalanság

A menedzsment arra számít, hogy az AI-rendszerekhez gyártott rackszekrények iránti kereslet továbbra is erős maradhat, a következő negyedévben tovább bővülhet az árbevétel és az eredmény is.

Ugyanakkor a globális politikai és gazdasági környezet továbbra is bizonytalan az Apple egyik legnagyobb beszállítójánál.