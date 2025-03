A fővárosi cég megszerezte Rákosrendezőt

Megjött az automatás toplista

Egyre szívesebben választják a csomagautomatákat a magyarok, de a piaci verseny is élénkült, miután több postai szolgáltató is jelentős beruházásokkal bővítette országos hálózatát. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss, a piacvezető futárszolgálatok adatain alapuló kimutatása arra is rámutat, hogy a csomagpontok és automaták ma már az egész országban megtalálhatók, így napjainkra a kisebb településeken élők számára is elérhetővé vált a házhoz kézbesítés egy- vagy többféle alternatívája.