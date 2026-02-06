2p
Randstad: Irreális fizetési elvárásokkal küzdenek a cégek

Optimisták a cégvezetők a Randstad 400 magyar döntéshozó részvételével készült felmérése alapján. Ez azonban leginkább a bevétel növekedésére összpontosul: létszámbővítést már csak a töredékük tervez, és az is kiderült, mekkora arányban várható leépítés a magyar cégeknél.

A bérköltségek jelenti a legnagyobb üzleti kihívást – derül ki a Randstad felméréséből. A vállalat 400 magyar vállalati döntéshozót kérdezett meg, és több területen mérte fel Magyarország cégvezetőinek várakozásait. Kiderült az is, hogy a toborzás során az irreális fizetési elvárások minden eddiginél nagyobb problémát jelentenek, emellett tovább nőtt a tapasztalathiány súlya is.

A hazai vállalatok óvatosabban, de továbbra is alapvetően optimistán tekintenek 2026-ra: a cégek 44 százaléka árbevétel-növekedésre számít, míg alig tizede vár visszaesést. Régiós összehasonlításban a magyar cégek a legoptimistábbak: mind a cseh és a román piacon alacsonyabb a bevétel növekedését várók aránya, rendkívül magas bizonytalanság mellett.  A növekedést várók 69 százaléka 4–10 százalékos bővüléssel kalkulál, vagyis továbbra is a mérsékelt, fenntartható növekedés a legjellemzőbb forgatókönyv.

2026-ban a cégek 97 százaléka tervez béremelést, ugyanakkor az emelés mértéke tovább mérséklődik az inflációs nyomás csökkenésével. Létszámbővítést viszont csak a vállalatok 26 százaléka tervez, emellett minden nyolcadik cégnél leépítés várható a válaszok alapján. 

A legkeresettebb munkakörök az IT, a mérnöki és a technológiai területekhez kötődnek, miközben a termelési és logisztikai pozíciók iránti kereslet csökken. A home office terén nem várható érdemi változás, a kétnapos modell továbbra is domináns. Az AI használata viszont itthon is új korszakba lép: a vállalatok több mint harmada már aktívan támogatja és bővíti a mesterséges intelligencia alkalmazását, miközben nő a bizalom a technológia iránt.

 

