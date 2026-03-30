Vállalatok kitüntetés

Rangos gálán ismerték el a KPMG-vezért

mfor.hu

Rózsai Rezső, a KPMG vezérigazgatója vehette át a CEO Community Awardot.

A Budapest Business Journal CEO gálájai immár több mint egy évtizede a hazai üzleti élet egyik legrangosabb eseménye. A CEO Community Award elismeréssel olyan vezetők munkáját díjazzák, akik saját szervezetük eredményein túl a kapcsolódó közösségeik formálásához és erősítéséhez is érdemben hozzájárulnak.

Rózsai Rezső 2019 óta a KPMG vezérigazgatója, közel három évtizedes pályafutása során nemcsak a vállalati szférában ért el jelentős eredményeket, de társadalmi kezdeményezések alakításában is meghatározó szerepet vállalt. 

Kiemelt értékek mentén

A vezérigazgató a HBLF munkáját évek óta mentorként is segíti, emellett részt vesz a BOM Alapítvány és a Menedzserszövetség közös kezdeményezésében, a Magyar Sportért Mentor Programban is. Rendszeresen hozzájárul a magyar vállalati és vezetői közösség közötti tudásmegosztáshoz, például a KPMG CEO Outlook kutatását széles körben ismerteti évről évre.

Rózsai Rezső, a KPMG vezérigazgatója a díjátadón
Fotó: KPMG

Megerősítést jelent

„Ez az elismerés megerősíti, hogy jó úton járunk, helyes értékeket képviselünk. Ugyanakkor felelősséggel is felruház minket: folytatnunk kell a megkezdett munkát, és még több kollégát és szervezetet inspirálni arra, hogy szakértelmüket a társadalom javára fordítsák. Vezéreljen minket az elv, hogy a közösségeinket jobb állapotban adjuk tovább, mint ahogy találtuk” – mondta Rózsai Rezső a díj átvételekor.

hegesztes melos hegeszt hegeszto ipar gdp makro gazdasag gyartas uzem

Itthon: filippínókat kell megtanítani hegeszteni, akkora a baj

Egy újszerű kiválasztási és felkészítési program keretében. A magyarokat nem tudták megfizetni vagy már nyugdíjba vonultak.

Újabb vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal a Wizz Air ellen

Újabb vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal a Wizz Air ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálatot rendelt el a Wizz Air-nél.

Több mint 3,39 milliárd forintot utaltak át Mészáros Lőrincnek, a V-Híd Csoport Kft. számlája viszont majdnem teljesen kiürült

Több mint 3,39 milliárd forintot utaltak át Mészáros Lőrincnek, a V-Híd Csoport Kft. számlája viszont majdnem teljesen kiürült

3,39 milliárd forintot utaltak át csütörtökön a V-Híd Csoport vagyontárgyait kezelő V-Híd Vagyonkezelő Kft. számlájáról Mészáros Lőrinc magánszámlájára. A több mint 33 milliárdos vagyont, a vasútépítő cég ingatlanait, drága gépeit felügyelő Kft. számláján a tranzakció után 53 millió forint maradt, azaz a korábbi összeg alig több mint másfél százaléka.

Lidl 4 keréken

A Lidl újraindítja mozgóboltjait

A tavalyi sikeres indulást követően 2026-ban is folytatódik a Lidl Magyarország egyedülálló és innovatív „Lidl 4 keréken” programja: a mozgóbolt április 29-től ismét útra kel, hogy a kisebb településeken élők számára is könnyebbé tegye a mindennapi bevásárlást.

A Wizz Air új járatott indít Isztambulba Debrecenből

A Wizz Air új járatott indít Isztambulba Debrecenből

Tovább bővül a Debrecenből Wizz Air-járattal elérhető városok listája.

Kőzetgyapot

A MAB Tarnóca elindította kőzetgyapot üzemét

A behozatal egy részét is kiváltja, és terméke segíti az energiatakarékosságot.

Az EU hatóságai alaposan vizsgálják a pornóoldalakat

Az EU hatóságai alaposan vizsgálják a pornóoldalakat

A Pornhub, a Stripchat, az XNXX és az XVideos oldalak gyakorlatát veszik górcső alá, hogy sértik-e az uniós szabályokat a kiskorúak hozzáférésének kezelésével.

A Pro-Solum spéci betonnal rukkol majd elő

A Pro-Solum spéci betonnal rukkol majd elő

A hazai tulajdonú vállalat Bagon építkezik, amivel kiváltja az eddigi import egy részét is.

Ismét magyar igazgató vezeti a Nestlé szerencsi és diósgyőri gyárait

Ismét magyar igazgató vezeti a Nestlé szerencsi és diósgyőri gyárait

Bobor Roland kinevezésével 24 év után ismét magyar vezető kerül a gyárak élére április elsejétől – közölte a cég csütörtökön.

Beszűkült a magyar piac, már külföldi célpontokat keres az MBH

Beszűkült a magyar piac, már külföldi célpontokat keres az MBH

Bár az MBH Bank bevétele és nyeresége is csökkent tavaly, mégis sikeres ötéves perióduson van túl a pénzintézet. Lezárult a három magyarországi bank összeolvadását felölelő időszak, ami alatt jelentősen bővült az ügyfélállomány – hangzott el az MBH 2025-ös pénzügyi eredményeit bemutató sajtótájékoztatón. Az is kiderült, hogy már külföldi felvásárlási lehetőségeket keres a pénzintézet. Lapunk emellett a kormányzati különadókról és a Moody’s figyelmeztetéséről is kérdezett.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG