Rászállt a hatóság a kínai éttermekre – durva dolgokat találtak

Az NKFH hatékony fellépését jól mutatja, hogy az ellenőrzések során feltárt hiányosságok és szabálytalanságok gyors és határozott intézkedéseket eredményeztek – írja a hatóság. Az utóellenőrzés tapasztalatai alapján több étterem is teljesítette jogszabályi kötelezettségét, így azok folytathatták tevékenységüket.

Nem elég a gusztusos tálalás, a konyhának is rendben kell lennie. Fotó: Depositphotos

Az NKFH munkatársai rendszeresen vastag szennyeződésréteget találtak a konyhai polcokon, eszközökön és tárolóedényeken. A mennyezeten és a lámpatesteken is lerakódott zsír volt észlelhető, amely egyértelműen utalt a hosszú ideje fennálló tisztítatlanságra. A kézmosók használata nem volt biztosított, sok esetben víz sem folyt belőlük.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) több budapesti kínai étterem hatósági ellenőrzése során súlyos élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabálytalanságokat tárt fel, amelyek miatt elrendelte a vendéglátó egységek azonnali bezárását, valamint nyomon követhetetlen alapanyag és készételek forgalomból történő kivonására is sor került – közölte a hatóság.

Budapesten több kínai éttermet is bezárt a hatóság az ellenőrzések után – sokan pedig rendet raktak és folytathatták tevékenységüket. Miután ez ilyen jól bejött, az egész országban ellenőrizni kezdik a távol-keleti éttermeket.

