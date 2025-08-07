Ráugrottak a cégek a kamatmentes hitelre

A kormány július közepén indította el a GINOP Plusz technológia plusz hitelprogram „B” komponensét, a vállalkozások bérköltségének, rezsifinanszírozásának, nyersanyag- vagy készletbeszerzésének támogatását célzó kamatmentes forgóeszközhitelt. Három hét alatt több mint 550 vállalkozás nyújtott be hitelkérelmet, így a program 70 milliárd forintos keretösszegéből már több mint 10 milliárd forintra érkezett be igény – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Három hete lehet pályázni

Fotó: Depositphotos

A lehetőség továbbra is nyitva áll a vállalkozások előtt, a nagy érdeklődés miatt azonban érdemes mielőbb benyújtani az igénylést.

Az Európai Unió társfinanszírozásával támogatott hitelt a legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező, Budapesten kívül működő, 50 fő alatti feldolgozóipari cégek igényelhetik, így kezdő vállalkozások számára is nyitva áll a lehetőség.

Az igényelhető összeg minimum egymillió, maximum 20 millió forint, a teljes futamidő alatt fix nulla százalék a kamat. A hitel saját forrás nélkül is igényelhető, és az előleg elérheti a 100 százalékot. A futamidő minimum 7, legfeljebb 72 hónap 1-3 hónap türelmi idővel. Kezelési költség nincs, a hitel költségmentesen előtörleszthető és a biztosítéki elvárás alacsony.

Kapcsolódó cikk Jó hírt kaptak a fejletlen régiókban működő kis cégek 150 milliárd forint.

Szabados Richárd, az NGM kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára a közleményben úgy fogalmazott, hogy

„három hét alatt túlléptük az 550 benyújtott igénylést, és már több mint 10 milliárd forintnál jár a hiteligénylés volumene. Ez is azt mutatja, hogy valós, piaci igényre adunk választ: a vállalkozások kedvező feltételekkel szeretnének alapanyagokat beszerezni a beruházásaik megvalósítása mellett. Ehhez pedig megbízható, kiszámítható és olcsó forrásra van szükségük, mi éppen ezt kínáljuk nekik” – hangsúlyozta.

A hitelkérelmeket a Magyar Fejlesztési Bankkal (MFB) szerződéses kapcsolatban álló MFB Pont Plusz fiókhálózaton keresztül – a Gránit, az MBH és az OTP kijelölt fiókjaiban lehet benyújtani. A programra a keret kimerüléséig, de legfeljebb 2025. december 31-ig lehet pályázni. A nagy érdeklődés miatt érdemes mielőbb benyújtani az igénylést.

A forgóeszközhitel mellett a Technológia plusz hitelprogram keretében továbbra is elérhető beruházási hitel is, amely a technológiai fejlesztésekhez kínál kedvező, kamatmentes forrást a kkv-k számára. Így a hazai kkv-k egyszerre juthatnak hozzá fejlesztési és működési célú támogatott forrásokhoz. A beruházási hiteligények száma (amelyek esetében a fővárosi fejlesztésekre külön, dedikált keret van) eddig meghaladta a 740 darabot, a vállalkozások 40 milliárd forint értékben terveznek visszatérítendő, ám kamatmentes forrásból fejlesztéseket megvalósítani – fűzte hozzá a minisztérium

Szabados Richárd végezetül emlékeztetett arra, hogy a hitelfeltételek év eleji átdolgozásával számottevően nőtt a hitelre jogosultak köre és egyszerűsödtek az igénylési feltételek is.

(MTI)