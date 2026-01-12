2p
Vállalatok Kis- és középvállalatok

Ráugrottak a cégek az új lehetőségre, Nagy Mártonék elégedettek lehetnek

mfor.hu

A könnyítés nagyon bejött.

Hétfőtől kedvezőbb feltételekkel érhető el a GINOP Plusz-1.4.3-24 KKV Technológia Plusz Hitelprogram részeként a „B” forgóeszköz komponens, amely az indulás első napján már a rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó érdeklődést váltott ki a vállalkozások körében – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Az NGM a vállalkozások visszajelzései alapján 2026 januárjától jelentősen átalakította a 2025 júliusától elérhető 0 százalékos forgóeszköz-finanszírozási lehetőség feltételrendszerét. Ennek eredményeként a kkv-k már akár 50 millió forint összegben is igényelhetnek 0 százalékos kamatozású forgóeszközhitelt, valamint a konstrukció a feldolgozóipari középvállalkozások számára is megnyílt.

A könnyítések hatása azonnal megmutatkozott: a forgóeszköz hitelre hétfőn délig összesen 4441 kérelem érkezett 155 milliárd forint értékben, amelyből csak hétfőn 3476 igénylést nyújtottak be, mintegy 137 milliárd forint összegben – ismertették, hozzátéve, hogy ez az első napon a teljes keretösszeget meghaladó igényt jelent.

A forgóeszköz finanszírozásra a hiteligény az MFB Pont Plusz hálózaton keresztül még január 15-ig érhető el, ezt követően felfüggesztésre kerül – jelezte az NGM.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Terjeszkedik a futárcég

Méretes felvásárlást jelentettek be a csomagszállítók piacán

Az Express One Hungary bevásárol.

Szijjártó Péter elárulta: erre a beruházásra ad 1,5 milliárd forintot a kormány

Szijjártó Péter elárulta: erre a beruházásra ad 1,5 milliárd forintot a kormány

Megszületett a 102. stratégiai megállapodás.

Tavaly is bántották a vasutasokat

Tavaly is bántották a vasutasokat

2025-ben 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat – közölte a MÁV-csoport vasárnap közleményben.

Búcsúzhatunk a Polgári Banktól, és van az ügyfeleknek teendője

Búcsúzhatunk a Polgári Banktól, és van az ügyfeleknek teendője

Február 28-tól a Polgári Bank ügyfelei MagNet Bank-ügyfelekké válnak, közölte a két pénzintézet.

A világ élvonalában – ilyen robotból van sok egy magyar vállalatnál

A világ élvonalában – ilyen robotból van sok egy magyar vállalatnál

A magyar tulajdonú B+N Csoport a 8. helyen végzett a világ legnagyobb takarítórobot-flottákat üzemeltető vállalatai között a FieldBots Radar 2025 független, nemzetközi felmérése alapján.

Nem ingyen ebédet ígért Lázár János, mégsem ingyenes a MÁV-nál

Nem ingyen ebédet ígért Lázár János, mégsem ingyenes a MÁV-nál

Az egy éve tett ígéret szerint január elsejétől jeggyel vagy bérlettel ingyen könnyíthettek volna magukon az utasok, megújult környezetben.

A cégtulajdonosok is vágják a centit, a választások után mozdulhat meg a piac

A cégtulajdonosok is vágják a centit, a választások után mozdulhat meg a piac

Az áprilisi választásokig még kivárás jellemezheti a hazai cégalapításokat, azt követően viszont akár pozitív fordulat is elképzelhető. Ami biztosnak tűnik, hogy a legtöbb vállalkozás idén is a kereskedelemben és az építőiparban húzhatja le a rolót. Cikkünkben annak is utánajárunk, hogy a venezuelai cégek mekkora számban vannak jelen a hazai üzleti életben.

Megjött a Mol sokmilliárdos gólpassza az Újpesthez

Megjött a Mol sokmilliárdos gólpassza az Újpesthez

Az olajcég 10 milliárd forinttal öregbítette a klub hírnevét. Emelték a törzstőkét, és a tartalékba is jutott.

A Questor kényes iratai veszélyes helyre kerülhettek

A Questor kényes iratai veszélyes helyre kerülhettek

A felszámolás alatt lévő volt brókercsoport több tízezer irata is illetéktelen kezekbe kerülhetett.

Lecsapott a GVH Jászai Gellérték telekommunikációs cégére

Lecsapott a GVH Jászai Gellérték mobilszolgáltatójára

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 352 millió forint bírságot szabott ki a Vodafone Magyarország Zrt. jogutódjára, a One Magyarország Zrt.-re, mert a Vodafone 2022 októbere és 2024 májusa között nem megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat az inflációkövető díjkorrekció alkalmazásáról – közölte a hatóság pénteken az MTI-vel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168