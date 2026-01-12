Ráugrottak a cégek az új lehetőségre, Nagy Mártonék elégedettek lehetnek

Hétfőtől kedvezőbb feltételekkel érhető el a GINOP Plusz-1.4.3-24 KKV Technológia Plusz Hitelprogram részeként a „B” forgóeszköz komponens, amely az indulás első napján már a rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó érdeklődést váltott ki a vállalkozások körében – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Az NGM a vállalkozások visszajelzései alapján 2026 januárjától jelentősen átalakította a 2025 júliusától elérhető 0 százalékos forgóeszköz-finanszírozási lehetőség feltételrendszerét. Ennek eredményeként a kkv-k már akár 50 millió forint összegben is igényelhetnek 0 százalékos kamatozású forgóeszközhitelt, valamint a konstrukció a feldolgozóipari középvállalkozások számára is megnyílt.

Kapcsolódó cikk Nagy Mártonék új lépése: egy hét múlva sok magyar cég örülhet Egy hitelprogram feltételei változnak.

A könnyítések hatása azonnal megmutatkozott: a forgóeszköz hitelre hétfőn délig összesen 4441 kérelem érkezett 155 milliárd forint értékben, amelyből csak hétfőn 3476 igénylést nyújtottak be, mintegy 137 milliárd forint összegben – ismertették, hozzátéve, hogy ez az első napon a teljes keretösszeget meghaladó igényt jelent.

A forgóeszköz finanszírozásra a hiteligény az MFB Pont Plusz hálózaton keresztül még január 15-ig érhető el, ezt követően felfüggesztésre kerül – jelezte az NGM.