Reagál a MOHU a kisboltok pénzigényeire

Erre a kezelési díjra a gyártók minél kevesebbet akartak fizetni, a boltok minél többet akartak kapni. Ezt a nyilvánvaló érdekellentétet mindenki megelégedésére feloldani lehetetlenség, így végül a Mohu az indulás előtt kapott információk és saját számításai alapján vezette be a jelenleg érvényes, egyszerű kezelési díjrendszert. Ez alapján összesen eddig mintegy 18 milliárd forint került az üvegvisszaváltással foglalkozó üzletekhez, csakhogy ennek több mint nyolcvan százaléka a nagyobb kereskedelmi egységeknél landolt.

A módosítás a palackvisszaváltási rendszer elmúlt hónapokban tapasztalt túlteljesítésére reagálhat. Az országos rendszer meglepően gyorsan nyert teret: a nagyobb áruházakban naponta akár tízezer palack is visszakerül az automatákba, a teljes országos mennyiség pedig már eléri a napi tízmilliót.

A kisebbeknek is megéri majd Fotó: Facebook

Szeptembertől megérheti a kisebb üzleteknek is csatlakozni az italos palackok visszaváltási rendszeréhez, mert a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. jelentős átalakításra készül a kezelési díjak elszámolásában. A cél, hogy kiegyensúlyozottabb bevételi feltételeket teremtsenek a különböző méretű boltok számára – elsősorban a vásárlói szokásokból fakadó aránytalanságok enyhítésével.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!