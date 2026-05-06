Reagált a Mészáros Csoport az egyik cégük telephelyén mért súlyos szennyezésre

A Greenpeace kedden a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. telephelye melletti patak vizéből mutatott ki mérgező anyagokat.

„A Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. területén a hatvanas évek eleje óta ipari tevékenység zajlik. A bányászat, bányagép javítás után hulladékkezelő telephely volt a kilencvenes évek végétől. A Mészáros Csoport 2025-ben vette át a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft.-t, ezáltal a telephelyet is, a már fennálló környezeti terheléssel” – írja a Mészáros Csoport a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott reakciójában.

A Greenpeace május 5-én kedden közölte, hogy több mérgező vegyületből is messze a határértéket meghaladó koncentrációt mutattak ki a cég telephelye melletti patak vizéből. Erről bővebben itt olvashatnak:

A Mészáros Csoport azt írja, hogy kiemelten fontosnak tartják a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartását, valamint a felmerült kérdések alapos és tényszerű tisztázását.

„A 2015-ben észlelt benzolszennyezés következtében az illetékes környezetvédelmi hatóság kármentesítést rendelt el, amely 2018-tól a talajvíz vonatkozásában folyamatosan zajlott. A folyamat 2022-ben utómonitoring szakaszba lépett, amelynek tervezett lezárása 2025 decemberében történt volna, azonban 2026 februárjában két monitoring kútban társaságunk ismételten szennyezést észlelt. Ezt a laboratóriumi eredmények kézhezvételét követően, 2026. március 9-én bejelentettünk az illetékes hatóságnak, amelynek nyomán a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a hatályos jogszabályok alapján elrendelte a kármentesítési folyamat megismétlését” – folytatják.

Az illetékes környezetvédelmi hatóság 2026. április 20-án ismételt tényfeltárás lefolytatására kötelezte a társaságot. A szükséges fúrások és mintavételek első üteme már lezárult.

Ezzel párhuzamosan a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. megkezdte a rendelkezésükre bocsátott laboratóriumi vizsgálati eredmények feldolgozását. Jelezték, hogy hivatalosan megkeresik a Greenpeace Magyarország szervezetet is, hogy a mintavételi jegyzőkönyveket és kapcsolódó dokumentációt a rendelkezésükre bocsássa, elősegítve ezzel a tényfeltárás minél pontosabb és hatékonyabb lefolytatását.

„A tényfeltárási záródokumentáció hatósági elfogadását követően haladéktalanul megkezdjük a szennyezéssel érintett közeg megtisztítását, amennyiben az szükséges a környezet állapotának helyreállításához. Cégünk elkötelezett a környezeti értékek védelmében, az illetékes hatóságokkal együttműködve, a vizsgálatok lezárását követően készek vagyunk tájékoztatást adni az eredményekről” – zárják a közleményt.

Kedden arról is beszámoltunk, hogy hűtlen kezelés és versenyt korlátozó megállapodás büntette miatt a rendőrség nyomozást folytat Mészáros Lőrinc autós cégével, a Mészáros M1 Autókereskedő Kft.-val szemben. Erről itt olvashatnak:

