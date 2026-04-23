Reagált a Wizz Air a bedőlésével kapcsolatos nyilatkozatra

Megérkezett a Wizz Air válasza a Ryanair vezérének szavaira.

Reagált a Wizz Air a Ryanair vezérigazgatójának nyilatkozatára. Michael O’Leary röviden összefoglalva a Wizz Air csődjét vizionálta, amennyiben a jelenlegi magas olajárak tartósan fennmaradnak. Erről bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

És akkor nézzük a Wizz Air válaszát!

„Michael O'Leary nemrégiben a Wizz Air pénzügyi kilátásairól tett kijelentései egyértelműen valótlanok és hamisak. Cégünk pénzügyi helyzete stabil, jelentős likviditással rendelkezik, repülőgépeit 18 hónappal előre finanszírozza, ezért a lehetőségért pedig a pénzügyi szolgáltatók erős versenyt folytatnak. A stabilitást mutatja az is, hogy régóta fennálló kapcsolatokat ápolunk vezető lízingcégekkel és gyártókkal, és flottastratégiánkat továbbra is zavartalanul hajtjuk végre.”

Hozzáteszik azt is, hogy a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosították már korábban opciós ügyletekkel kerozinszükségletük jelentős részét, így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve vannak. A flotta több mint 75 százaléka Airbus A320neo típuscsaládba tartozó, hatékonyan üzemeltethető repülőgépekből áll, amelyek egy utaskilométerre vetített kerozinfogyasztása iparági szinten a legalacsonyabb – számol be róla a Turizmus Online.

 

