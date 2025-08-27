1p
Vállalatok 4iG

Regionális központ érkezhet Magyarországra? Bejelentést tett a 4iG

mfor.hu

Szándéknyilatkozatot írtak alá.

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG S&D) és a brazil Condor S.A. Indústria Química – CONDOR NonLethal Technologies nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá – tette közzé a 4iG a BÉT honlapján

A felek újabb közös területet azonosítottak be a 4iG S&D, valamint a Condor között. Ezért nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá annak érdekében, hogy megvizsgálják és kidolgozzák egy magyarországi regionális központ létrehozásának lehetőségét a korlátozott hatású, traumatikus (nem halálos) védelmi megoldások területén – többek között képzési és kutatási programok, technológiai transzfer és logisztikai célok megvalósítását érintően.

A Condor az arányos erőt alkalmazó védelmi eszközök és technológiák (többek között gumilövedékek, könnygáz-gránátok, elektrosokk készülékek és pirotechnikai termékek) fejlesztésének globális vezetője – derült ki a közleményből.

