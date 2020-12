Rejtélyes Malév-dollárok

Nyolc év után végre pénzükhöz jutottak a Malév csődjében ragadt utasok - legalábbis egy részük. A nemzeti légitársaság leállása után hoppon maradtaknak a le nem utazott jegyek árának egy részét az IATA fizette vissza az elmúlt hetekben - de hogy mennyit és kinek, azt most is homály fedi. Az azonban bizonyosnak látszik, hogy maguk az utasok fizették az IATA perköltségeit is. Hogy mennyit? Az is titkos.