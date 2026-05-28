Rekord a Gránit Banktól – a kanyarban sincs a piac

Idén első három hónapban 6,6 milliárd forintos adózás utáni értékkel minden idők legjobb eredményét érte el a Gránit Bank. A hitelintézet tudatta:

ez a teljesítmény a bankszektor átlagát meghaladó üzleti bővülést, növekvő piaci részesedést, kiváló portfólió minőséget, 21 százalék feletti tőkemegfelelési mutatót és magas likviditást is jelent.

A bank mérlegfőösszege március végére 1948 milliárd forintra nőtt, ami 9,1 százalékos emelkedés az előző év végéhez képest. Eközben a Gránit Bank költséghatékonysági előnye továbbra is jelentős, és élenjár a mesterséges intelligencia implementálásában.

A bank 2026 első negyedévében egyedi szinten 6,9 milliárd forint adózás előtti, és 6,6 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el. Mindkét érték meghaladja a megelőző negyedév, valamint az előző év hasonló időszakának mértékét. A bővülő eredmény a szektor 6,4 százalékos átlagához képest is kiemelkedő 14 százalékos tőkearányos megtérülést biztosított a hitelintézet számára.

Sokat elárulnak a számok a vezér szerint

A bank saját tőkéje egy negyedév alatt 4,6 százalékkal emelkedett, szemben a bankszektor 1,6 százalékos csökkenésével.

„Az első negyedéves eredményeink impresszívek és jól kifejezik a Gránit Bank innovációs és értékteremtő képességének növekedését - emelte ki Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

A mérlegfőösszeg, és a betét- és hitelállomány bővülése is magasabb a szektor átlagánál, a tőkearányos profit pedig több mint kétszerese a piacnak. Kiemelten fontos elem, hogy a költséghatékonysági előnyünk továbbra is jelentős, a portfólió minősége pedig kiváló, a teljes tőkemegfelelési ráta (21,3 százalék) pedig jelentősen meghaladja a szabályozói elvárást. Tovább folytattuk az ügyfélélmény növelését célzó digitális és AI vezérelt innovációkat, és ebben a negyedévben már előkészítettük az elkövetkező időszak fejlesztéseit is – tette hozzá a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.