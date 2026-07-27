2p
Vállalatok Bank Hitel Gránit Polus

Rekord a Westendnél, ez biztosítja a jövőt is

mfor.hu

Komoly, zöld megállapodáshoz érkezett az üzletközpont. 

A Gránit Pólus csoport 290 millió euró összegű zöld hitelmegállapodással újította meg a Westend épületkomplexum finanszírozását – közölte a csoport hétfőn az MTI-vel.

A finanszírozást

  • az Erste Group Bank AG,
  • az Erste Bank Hungary Zrt.,
  • az UniCredit Bank és
  • a K&H Bank alkotta bankkonzorcium biztosítja.

A konzorcium vezetője az Erste.

A megállapodás keretében a bankkonzorcium a Westendhez kapcsolódó korábbi finanszírozást új, hosszú távú hitelkonstrukcióval váltja fel.

A legértékesebb üzleti ingatlan

A tájékoztatás szerint a 290 millió euró összegű ügylet Magyarország kiemelkedő volumenű ingatlan-refinanszírozási tranzakciója, és az egyetlen ingatlanhoz kapcsolódó hazai finanszírozásokat tekintve rekordot jelent. A hitel fedezetét a Gránit Pólus Csoport legértékesebb ingatlana, a Westend épületegyüttes adja.

A Westend kereskedelmi központ évente közel húszmillió látogatót fogad; 50 ezer négyzetmétert meghaladó kereskedelmi területtel, több mint 400 üzlettel.

Három irodatoronyban 16 ezer négyzetméter irodaterülettel rendelkezik, emellett az épületegyüttesben található egy Crowne Plaza márkanév alatt üzemeltetett, 230 szobás szálloda. A komplexum erős piaci pozíciója és bizonyított értékállósága a finanszírozási feltételek jelentős javulásában is tükröződött – emelte ki közleményében a vállalat.

A refinanszírozás egyik legfontosabb sajátossága, hogy a tranzakció zöldhitelként valósult meg. 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Afrika

A nagy afrikai útépítés-biznisz: reagált a Duna Aszfalt az Eximbank-botrányra

A Duna Aszfalt Zrt. afrikai projektjeinek pénzügyi kockázatait teljes egészében a zrt. és a cégcsoport viseli. Mivel 3 évig nem találtak kereskedelmi banki partnert, ezért az Eximbank és az MFB jóváhagyásával valósult meg a kötvényfinanszírozás – közölte a cég szombaton azt követően, hogy a gazdasági tárca feljelentést tett az Eximbank négy, összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen.

Azonnali hatállyal bezárják a Mészáros-csoporthoz tartozó oroszlányi hulladékkezelőt

Azonnali hatállyal bezárják a Mészáros-csoporthoz tartozó oroszlányi hulladékkezelőt

Visszavonta a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. oroszlányi telephelyének környezetvédelmi engedélyét a másodfokú hatóság, és azonnali hatállyal megtiltotta a működését – tájékoztatott Bögi Viktória, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára.

Megvan Paks 2 új vezérigazgatója

Megvan Paks 2 új vezérigazgatója

Felmentette tisztségéből Jákli Gergelyt, a Paks II. Atomerőmű Zrt. eddigi vezérigazgatóját Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető péntek délutáni bejelentése értelmében a társaság új vezérigazgatója Ságodi Attila lett.

76 milliárdos gigaberuházásra készül a Suzuki Esztergomban

76 milliárdos gigaberuházásra készül a Suzuki Esztergomban

Kiemelt figyelmet kap az elektromos átállás: a Suzuki Motor Corporation 76 milliárd forintos fejlesztést hajt végre esztergomi bázisán. A beruházás az elektromos járművek és az akkumulátorcsomagok gyártását egyaránt érinti – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Leváltották a Paks II. vezérigazgatóját, délután mutatják be az utódját

Leváltották a Paks II. vezérigazgatóját, délután mutatják be az utódját

Felmentette tisztségéből Jákli Gergelyt, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóját Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető bejelentése szerint az új vezérigazgatót még péntek délután bemutatják.

Nem akárki volt Magyar Péter vendége

Szavai szerint befektetésekről is szó volt.

Csupa érdekességet rejtenek a Pócs-farmra bejegyzett cég beszámolói

Csupa érdekességet rejtenek a Pócs-farmra bejegyzett cég beszámolói

Pócs János farmjára van bejegyezve egy 150 millió forint közpénzzel támogatott civil szervezet, amelynek a beszámolói sok kérdést felvetnek. Például olyan koncerteket is szerveztek, amelyekről az előadók azt állították, hogy nem tudtak a fellépésükről.

Ebben már a Tisza-kormány keze is benne lehet: így teljesített a közbeszerzési piac az első félévben

Ebben már a Tisza-kormány keze is benne lehet: így teljesített a közbeszerzési piac az első félévben

2026 első félévében 3739 darab eredményes közbeszerzési eljárást folytattak le Magyarországon az ajánlatkérők, összesen 1866,5 milliárd forint értékben. Ez 8288 darab szerződés megkötését jelentette – derül ki a Közbeszerzési Hatóság első félévre vonatkozó gyorsjelentéséből.

Megszólalt a Mol a megszüntetett alapítványával kapcsolatban

Megszólalt a Mol a megszüntetett alapítványával kapcsolatban

Úgy döntött a Mol igazgatósága, hogy a cég nem működteti tovább az eddig közérdekű vagyonkezelő alapítványként (kekva) működött Mol – Új Európa Alapítványt más formában – közölte szerdán a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján, amelyről az MTI számolt be.

G7: Mégis az államhoz kerülhetnek Balásy Gyula cégei

G7: Mégis az államhoz kerülhetnek Balásy Gyula cégei

A G7 információi szerint nagyon szoros határidővel zajlik Balásy Gyula cégeinek jogi és pénzügyi átvilágítása, ami, ha kedvező képet fest a vállalatokról, akkor az állam – Magyar Péter korábbi bejelentésével ellentétben – mégis átveheti őket. 

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI


Ugyanazt az Excel-táblát másolgatják.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG