Rekord a Westendnél, ez biztosítja a jövőt is

A Gránit Pólus csoport 290 millió euró összegű zöld hitelmegállapodással újította meg a Westend épületkomplexum finanszírozását – közölte a csoport hétfőn az MTI-vel.

A finanszírozást az Erste Group Bank AG,

az Erste Bank Hungary Zrt.,

az UniCredit Bank és

a K&H Bank alkotta bankkonzorcium biztosítja. A konzorcium vezetője az Erste.

A megállapodás keretében a bankkonzorcium a Westendhez kapcsolódó korábbi finanszírozást új, hosszú távú hitelkonstrukcióval váltja fel.

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A legértékesebb üzleti ingatlan

A tájékoztatás szerint a 290 millió euró összegű ügylet Magyarország kiemelkedő volumenű ingatlan-refinanszírozási tranzakciója, és az egyetlen ingatlanhoz kapcsolódó hazai finanszírozásokat tekintve rekordot jelent. A hitel fedezetét a Gránit Pólus Csoport legértékesebb ingatlana, a Westend épületegyüttes adja.

A Westend kereskedelmi központ évente közel húszmillió látogatót fogad; 50 ezer négyzetmétert meghaladó kereskedelmi területtel, több mint 400 üzlettel.

Három irodatoronyban 16 ezer négyzetméter irodaterülettel rendelkezik, emellett az épületegyüttesben található egy Crowne Plaza márkanév alatt üzemeltetett, 230 szobás szálloda. A komplexum erős piaci pozíciója és bizonyított értékállósága a finanszírozási feltételek jelentős javulásában is tükröződött – emelte ki közleményében a vállalat.

A refinanszírozás egyik legfontosabb sajátossága, hogy a tranzakció zöldhitelként valósult meg.