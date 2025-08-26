Rekordot döntött az egyik hazai bank

A tavaly év végén tőzsdére lépett Gránit Bank – egyedi szinten – minden idők legmagasabb féléves eredményét érte el 2025. első félévében, a 11,6 milliárd forint adózás előtti eredmény közel 20 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi időszakhoz képest és 40 százalékkal haladja meg az előző félévi értéket. Az adózott eredmény 10,6 milliárd forintra rúgott, amely 50,5 százalékkal magasabb az előző 6 hónaphoz képest és csaknem 20 százalékkal meghaladja a stratégiai pályán kitűzött értéket.

„A minden idők legjobb eredményét, a szektorátlagnál több mint tízszer gyorsabb ügyfélhitel- és kötvényállomány növekedés, az üzleti modellből következő kétszer jobb költséghatékonyság, a kiváló hitelportfólió, az élen járó innovációk és a kollégáim teljesítménye magyarázza” – emelte ki Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

A hitelállomány az első félév végén 892 milliárd forintot tett ki, 55,8 százalékkal bővült egy év alatt, szemben a piac 4,1 százalékos növekedésével. A betétállomány 1186 milliárd forintot ért el, 12 százalékkal nőtt 12 hónap alatt, ami kétszerese a piac – ugyanezen időszak alatt mért – 6,1 százalékos bővülésének. A betétállomány növekedését jelentős mértékben a lakossági betétek 28,3 százalékos – a bankszektor átlagához képest (9,3 százalék) háromszor gyorsabb ütemű – növekedése okozta, míg a vállalati intézményi betétek 9,2 százalékos növekedési üteme is kétszer magasabb a versenytársak 4,3 százalékos mutatójához viszonyítva.

Dinamikusan bővült a bank befektetési szolgáltatási portfóliója is, az állomány június végére elérte a 245 milliárd forintot. Az üzleti aktivitással párhuzamosan emelkedett a hitel-betét arány, amelynek 75,2 százalékos mértéke azonban továbbra is lényegesen konzervatívabb a szektor 103,4 százalékos rátájához képest.

A kiemelkedő üzleti aktivitás, a szektorátlagot valamennyi szegmensben többszörösen meghaladó növekedés eredményeképpen a Gránit Bank egyedi szintű mérlegfőösszege 2025. június végén 1599 milliárd forint volt, 10,8 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A növekedés üteme közel ötszörös a bankszektor ugyanezen időszak alatt mért 2,7 százalékos átlagához képest.

A bank saját tőkéje 74 százalékkal növekedett 1 év alatt és június végén 151 milliárd forint volt, a tőkemegfelelési mutató június végén 20,9 százalék, lényegesen meghaladva a szabályozói elvárásokat.

A kezdetektől alkalmazott digitális üzleti modell költséghatékonyságát igazolja az első félévi 0,93 százalékos korrigált működési költség/mérlegfőösszeg mutató, amely kétszer jobb, mint a bankszektor 1,82 százalékos értéke. Ezt a kiemelkedő költségelőnyt az elmúlt időszakban végrehajtott jelentős üzletfejlesztések ellenére tartani tudja a bank.

A költség-bevétel ráta 2025 első félévében 31,1 százalék, 5,1 százalékponttal kedvezőbb a szektorátlagnál, ami a nemzetközi sztenderdek alapján is kiemelkedő eredmény.

A Gránit Bankcsoport tagjai, az Equilor Befektetési Zrt., a Gránit Alapkezelő, és a Gránit Lízing is stabil növekedést ért el 2025. első félévében valamennyi területen. Az összes saját tőke (154 milliárd forint) 72,7 százalékkal, a részvényesi vagyon (151 milliárd forint) pedig 118,5 százalékkal emelkedett egy év alatt. A bankcsoport által kezelt vagyon 2025. június végén 3315 milliárd forint volt, ami 13,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

Fotó: Gránit Bank

2025 első hat hónapjában is több élenjáró innovációval lépett piacra a Gránit Bank. A fejlesztések elsődleges fókusza továbbra is a banki mobilapplikáció. A félév során csaknem két és fél hetente új termékekkel, új folyamatokkal bővítette mobilbanki alkalmazását, amelyben múlt év decemberétől a mindennapi pénzügyek mellett befektetési szolgáltatások is elérhetőek. Ez évtől lehetővé vált a rendszeres megtakarítások indítása befektetési jegyek vételével, valamint magas kamatozású betét és befektetési jegy kombinációja is támogatja az ügyfelek befektetéseinek diverzifikálását. A munkáshitel a mobilbanki applikációból is igényelhető és újabb okosórás fizetések váltak elérhetővé az ügyfelek számára. A termékválaszték az első félévben a teljesen digitálisan, néhány kattintással igényelhető – és akár másnap már használható – hitelkártyával bővült a bank meglévő ügyfelei számára.

Erős ütemben folytatódnak a mesterségesintelligencia-alapú fejlesztések. A múlt évben a bank bevezette az agentic AI alapú chatbotját, a „Gránit Guru”-t, amely az elektronikus csatornák használatával, a betétekkel és a hitelekkel kapcsolatos kérdéseket válaszolja meg. A lakáshitelt és a babaváró hitelt igénylők mellett 2025-től már a munkáshitel iránt érdeklődőknek is segítséget és tanácsot adott, néhány hete pedig a szeptember elsejétől induló Otthon Start program kapcsán is segíti az ügyfeleket a nap 24 órájában.

Elkezdődött a mesterséges intelligencia alkalmazása a jelzáloghitel-kérelmek feldolgozásában is, ami a bank tervei szerint jelentősen csökkenti a hitelek folyósításához szükséges időt, növeli a hitelügyintézők hatékonyságát, ezáltal tovább javítja a költséghatékonyságot.