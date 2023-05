Rekordprofit a Hungaroringnél, de ezt a gyenge forintnak köszönheti

Soha nem látott mértékű, 10,3 milliárd forintos bevételt ért el a Hungaroring Sport Zrt. 2022-ben, ehhez 1,769 milliárd adózott nyereség forint társul – derül ki a cég kedden délután közzétett éves beszámolójából. A sikert árnyalja, hogy

a profit nem a Forma-1-es Magyar Nagydíjnak is helyet biztosító versenypályát üzemeltető cég fő tevékenységéből származik,

ugyanis az állami vállalat üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye 110 millió forint veszteség lett.

Mint a kiegészítő mellékletből kiderül, a Hungaroring profitját a pénzügyi műveletek egyéb bevételei soron feltüntetett 2,172 milliárd forintos nyereségnek és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása soron kimutatott 629 millió forintos veszteségnek egyenlege okozza, ez a két tétel a dokumentum tanúsága szerint a devizapénztárban, illetve devizaszámlán levő összegek elszámolt árfolyamnyereségét, illetve -veszteségét takarják. Így fogalmaznak:

„A pénzügyi műveletek eredménye pozitív (1.888.825 eFt nyereség), amely döntően a 2022. évi F1 rendezői jogdíjhoz kapcsolódó árfolyam (HUF/USD) hatásából adódik.”

Valóban, a pénzeszközök mérlegsor összege a 2021. végi 8,8 milliárd forintról 15,6 milliárd forintra ugrott. A számlán levő devizaállomány mértékéről nincs információ, de ha figyelembe vesszük, hogy a dollár MNB-árfolyama 2021 szilveszterén 325,71 forint, míg egy évvel később 375,68 forint volt, arra következtethetünk, hogy a 78 százalékos emelkedésből 15 százalék az árfolyamnyereségnek, míg a többi a devizabetét mennyiségi növekményének tudható be.

Érdekesség egyébként, hogy míg a korábbi években a kiugróan jó vagy rossz, több száz millió forintos üzemi (üzleti) eredményt kompenzálta a pénzügyi műveletek ellenkező előjelű eredménye, most egy viszonylag alacsony veszteség társul egy kiugróan jó pénzügyi műveleti eredménnyel.

Megvizsgáltuk, hogy a rekordbevétel ellenére hogyan is tudott a Hungaroring veszteséges működési eredményt elérni. Az oka az anyagjellegű ráfordítások, azon belül is az annak túlnyomó részét kitevő igénybe vett szolgáltatások összegének drasztikus megemelkedése. Ez a költségnem az anyagjellegű ráfordításoknak a Covid két éve alatt, 2020-21-ben 74-77, egyébként 90-94 százalékát teszi ki. Míg a pandémia előtt ennek összege 16-19 milliárd forintra rúgott, majd 2020-ban 4,5 milliárdra csökkent, és még 2021-re is csak 15,3 milliárdra nőtt, tavaly már 24,6 milliárd forintot tett ki. Ebben a költségnemben szintén jelentős tételt képvisel a rendezői jogdíj mértéke, mely 2021-ben 13,6 milliárd, tavaly viszont már 18,6 milliárd forintra rúgott, valamint a televíziós közvetítési jogdíj, mely a két évvel ezelőtti 2 milliárd forintról tavalyra 2,7 milliárd forintra nőtt. A 37, illetve 35 százalékos növekmény okaként a kiegészítő melléklet a 4 százalékos indexálást, valamint a forintnak a dollárhoz viszonyított árfolyamváltozását jelöli meg.

A Forma-1-es rendezői jogdíjjal kapcsolatos kiadásokhoz az állam vissza nem térítendő támogatás formájában járul hozzá, melynek mértéke a 2021-es 15,2 milliárd forint után tavaly 17,6 milliárd forint volt. A növekedés okaként itt is az éves indexálást, valamint a dollárárfolyam növekedését nevezték meg.

A Hungaroring tavaly 28 főt foglalkoztatott, havi bruttó átlagbérük 1 millió forint közelében volt, míg egy évvel korábban a 24 alkalmazott átlagosan havi bruttó 937 ezer forintot keresett.

