Reménysugar a palackvisszaváltással küzdőknek: itt van a MOHU új automatája

A MOHU új, norvég gyártmányú TOMRA R1-es típusának továbbfejlesztett változatát képviselő REpont automatát szerelt fel a budapesti 3. kerületben a Mészkő utcában megnyílt Príma áruházban.

Az automata már nemcsak műanyag és fém italosdobozokat, de üvegpalackokat is képes úgy kezelni, hogy a felhasználó csak beleönti azokat egy zsákból az automata nyílásába.

A korábbi típusokba egyesével kellett behelyezni a palackokat, sok bosszúságot okozva ezzel mind az éppen próbálkozó, mind a mögötte sorban álló felhasználóknak is.

A cég közleménye felidézi, hogy tesztjelleggel Pilisvörösváron telepítettek először ilyen úgynevezett „zsákos beöntésre” alkalmas automatát.

Megjegyezték, sokan nagy zsákokban hozzák vissza a palackokat. Egy ilyen automata percenként akár 100 palackot is feldolgoz, ami többszöröse a hagyományos gépek teljesítményének. A pilisvörösvári tesztüzem pozitív tapasztalatai után, a MOHU további, ömlesztős automata telepítéséről döntött. Az újabb 6-8 automatának köszönhetően újabb tapasztalatokat lehet nyerni a visszaváltási szokásokkal kapcsolatban.

A tájékoztatás szerint naponta 10-11 millió palackot, üveget és dobozt váltanak vissza a MOHU REpont rendszerében, ezek újrahasznosításával csaknem évi 3 milliárd palack hulladék nem kerül a környezetbe.

