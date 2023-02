Rengeteg cég kerülhet a szakadék szélére a rezsidémon miatt?

Utóbbit elsősorban a fűtés korlátozásával, a világítás mérséklésével és az energetikai berendezések korszerűsítésével próbálják kompenzálni a cégek – derül ki a K&H kkv bizalmi index kutatás legutóbbi adataiból. Az energiaárak piaci emelkedése is hátrányosan érinti a cégek közel felét, minden ötödik vállalkozásnak pedig a működését is veszélyezteti.

Nehéz év vár a hazai vállalkozásokra, ami a működési költségeket illeti. A magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre vonatkozó várakozásait jelző K&H kkv bizalmi index szerint több tényező is nagymértékben nehezíti a cégek működését. A vállalkozásoknak már a tavalyi év is számos kihívást okozott és várhatóan ez idén sem lesz másként. Az MNB jelentése szerint az éves átlagos infláció tavaly 14,5 százalék volt, míg idén a 15,0-19,5 százalékos sávban lehet, ami komoly terhet ró a cégekre. Ezt támasztja alá a kkv-k körében végzett kutatásunk eredménye is, mely szerint 2022-ben az infláció és az energiaárak emelkedése jelentősen megnehezítette a cégek működését. A tavalyi év második negyedéves eredményéhez képest ugyanis az infláció közel dupla annyi cégnek (35 százalék), az energiaköltségek növekedése pedig 20 százalék helyett már a vállalkozások 30 százalékának akadályozta a tevékenységét – mondta el Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője az eredmények kapcsán.

A cégek többféle módon próbálnak faragni az energiaköltségekből

A tervezett intézkedések közül a fűtés korlátozása (35 százalék) az első, de a világítás (23 százalék) csökkentésével és az energetikai rendszerek, berendezések korszerűsítésével (22 százalék) is jelentős részük számol. Emellett a vállalkozások 13 százaléka a téli leállást, illetve a céges autók használatának szigorítását vagy azok számának csökkentését (11 százalék) is fontolóra vette. „Az újrainduló K&H: üzletet ide! program segítségével még tovább faraghatók az energiaköltségek. A megújult térkép egyfajta közösségi platformként is funkcionál azok számára, akik megosztanák üzlethelyiségüket egy másik vállalkozással, így csökkentve közösen a rezsiköltségeket. Emellett az ideiglenesen vagy véglegesen bezárt üzletek is megjelölhetőek, segítve az adott helyről hiányzó szolgáltatások beazonosítását, ami azoknak jöhet jól, akik az indulás előtt állnak, vagy szintlépésben gondolkoznak” – mondta el a szakértő.

Hátráltatják a cégeket a magas energiaárak

Az energiaárak piaci emelkedése szinte minden cégre hatással van, csak a mértéke változó. Közel minden második vállalkozást érint hátrányosan (48 százalék), egy jelentős részüknél pedig már a működést is veszélyezteti (22 százalék). Csupán minden ötödik kkv mondta azt, hogy csak kismértékben vagy alig befolyásolják tevékenységét a magasabb energiaárak. „A kkv-szektorban –az energiaáraktól függetlenül is – már elindultak a korszerű és energiahatékony fejlesztések. Habár a cégek többsége (78 százalék) nem tervez energetikai fejlesztéseket, a kkv-k egy része kezdi felismerni, hogy a modernebb, innovatív eszközökkel, berendezésekkel komoly költségcsökkentés érhető el. Ezt mutatja, hogy a korszerűsítéseket tervező vállalkozások 14 százaléka már az energiaárak megugrása előtt belevágott a fejlesztésekbe, míg a cégek szűk tizede (8 százalék) kezdte el a korszerűsítést kifejezetten az energiaárak növekedése miatt. Utóbbi kiemelten jellemző a kereskedelmi szektorra (15 százalék), míg a mezőgazdasági (7 százalék), ipari (6 százalék) és szolgáltató cégek (5 százalék) ennél jóval alacsonyabb arányban fejlesztenek” – tette hozzá Rammacher Zoltán.