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Rengeteg kkv áll a Tisza mellett? Erre számítanak

mfor.hu

Évek óta nem volt ehhez hasonló. Nagy számban szavaztak bizalmat előzetesen az új kormányzat intézkedéseinek.

Látványos, felfelé ívelő tendenciát mutat a kis- és középvállalkozások várakozásai a kormányzati intézkedések vállalkozásbarát mivoltával kapcsolatban – derül ki a legfrissebb K&H bizalmi index negyedéves kutatási adataiból.

A szektor szereplőinek visszajelzései alapján 40 százalékkal többen vannak azok, akik bizalommal tekintenek a következő egy évre e téren, amivel a mutató megdöntötte a korábbi, 2010-ben mért 38 százalékos rekordot is. 

Szárnyalva fogadták a híreket

A kis- és középvállalkozások természetüknél fogva érzékenyebbek a rövid távú környezeti változásokra, így különösen fontos számukra a kiszámítható tervezés és a beruházási kedv növekedése. A számok azt mutatják, hogy a választásokat megelőző időszak és az azzal járó kivárás és bizonytalanság után a kkv-szektor örömmel fogadta a politikai és gazdasági híreket:

a kormányzati lépések vállalkozásbarát megítélése 46 százalékpontot ugrott az előző negyedévhez képest.

Az előző, választásokat megelőző negyedévi mérésben még 6 százalékponttal többen voltak azok a döntéshozók, akik csökkenő kormányzati támogatásra számítottak. 

  • A mostani 40 százaléknyi optimista többlet terhát igazán nagy fordulatot jelez.

Évek óta nem volt ilyen

Utoljára 2022 második negyedévében voltak többségben azok, akik derűlátón tekintettek a kérdésre. Az előző rekord-optimizmus 2010 második negyedévben volt: azt a bizalmat, amit a számok jelenleg tükröznek, az akkori választások után az előző kormány is megkapta a szektortól.

„A választásokat megelőző időszakban a cégek hajlamosak elhalasztani a beruházási és üzleti döntéseiket. Az adatfelvétel a szavazás lezárulta után zajlott, így a választási eredmények hatása egyértelműen érzékelhető a tendenciákon. A bizalmi index rekordot döntő megugrása stabilitási reakció: a kiszámíthatóság és a tervezhetőség a gazdaságban a növekedés alapvető feltétele” – kommentálta az eredményeket Rammacher Zoltán, a K&H lakossági és kkv-szegmens marketingvezetője. 

A nagyvállalati szektor is osztozik abban, hogy a kormány gazdaságpolitikája pozitívan érintheti vállalatuk eredményességét a következő egy évben. A K&H nagyvállalati növekedési index mérései szerint még nagyobb, 62 pontos ugrást mutatva esetükben 30 százalékos többségben vannak azok, akik úgy gondolják, a várható intézkedések pozitív hatással lesznek cégük fejlődésére.

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