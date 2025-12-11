Robbant az olcsó hitel – meglepő, még kiknek kedvez

Már két hónapja elérhető a kkv-knak bejelentett, kedvezményes, 3 százalékos kamatozású vállalati hitelprogram, amelynek indirekt hatásai kezdenek begyűrűzni most már a nagyvállalati szegmensbe is, ami egyben a magyar gazdaság helyzetére is élénkítően hathat.

A nagyvállalatok is jól járnak

Fotó: DepositPhotos.com

„Láthatóan nagy az érdeklődés a kkv szektornak bejelentett, vállalkozói hitelprogram iránt: a hivatalos tájékoztatások szerint november végéig 100 milliárd forintot is meghaladó értékben kötöttek szerződéseket és folyósítottak hiteleket. Ugyanakkor ez még mindig csak a töredéke annak, amekkora volumenű igénylés beérkezett a pénzintézetekhez. A kkv szektornak tehát igen jó lehetőségei vannak arra, hogy új lendületet kapjanak és növekedési pályára álljanak” – mondta el Bodor Tibor, a K&H nagyvállalati divíziójának vezetője.

„Bár a hitellehetőség kifejezetten a kkv-k igényeire lett szabva, indirekt módon jelentős hatást gyakorol a nagyvállalati szegmensre is. Ez leginkább a beszállítói lánc minőségén fog érződni. Ebből a hitelből ugyanis a kisebb vállalatok tudják költséghatékony módon fejleszteni eszköz- és gépparkjukat, optimalizálni a működésüket, aminek köszönhetően stabilabban és jobban fognak tudni működni. Ezáltal javul a beszállítói lánc megbízhatósága, kevesebb késés, fizetési probléma adódik” – tette hozzá a szakember.

“Mindemellett forgalmi fellendülés is várható, főleg az ipari, gyártásra specializálódott és szolgáltató nagyvállalatok körében. A kisvállalatoknak a kedvezményes hitel következtében javul a likviditásuk és több árubeszerzést vagy szolgáltatás megrendelését teszi lehetővé számukra, vagyis közvetetten a nagyvállalatok is profitálnak a csomagból” – húzta alá Bodor Tibor.