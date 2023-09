Rogán Antal apósának meggyűlt a baja a NAV-val

Rogán Antal apósa, Obrusánszki Zsolt még 2021 elején került a sajtó fókuszába, amikor kiderült, hogy új érdekeltsége több mint 2 milliárd forintnyi támogatáshoz jutott egy uniós finanszírozású programnak köszönhetően. A sztori lényege, hogy 2020-ban egy olyan cégbe vásárolta be magát Obrusánszki, amely nem sokkal korábban több mint 2 milliárd forint uniós támogatást nyert el. Ez a Ductus Kft., amely mezőgazdasági szaktanácsadásra kapta meg a pénzt kicsit több mint 1 évvel azelőtt, hogy Rogán Antal elvette volna Obrusánszki Barbarát.

Ám hiába a jelentős összegű támogatás, hiába a cégkivonatba bejegyzett zálogjog, ami hitelfelvételre utal, valami probléma adódhatott idén nyáron a cégnél.

Július 7-én ugyanis a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának Végrehajtási Osztálya elindította a végrehajtási eljárást a társaság ellen, mely így napra már két hónapja folyamatban van. A cégbírósági dokumentumok között sem találtunk arra utaló jelet, hogy a NAV jelezte volna az eljárás lezárását.

Vajon mit szól ehhez Rogán Antal? Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A Ductus Kft.-ben Obrusánszki egyébként harmadmagával szerepel a tulajdonosok között. A 2011-ben létrehozott társaság az elmúlt években meglehetősen hektikusan teljesített pénzügyileg. 2021-ben kiemelkedő éve volt a realizált 170,4 millió forintos bevétellel, hiszen előtte még a 40 milliót sem érte el az éves forgalom. Ez azonban nem jelentette azt 2021-ben, hogy a profit is kimagasló lett volna: az 1,8 milliós nyereség teljesen belesimul az elmúlt években kimutatott 1-2 milliós sávba. Tavaly egyébként 46,7 millió forintot számoltak el árbevételként, ebből 1,6 milliós profit maradt. Tőkeproblémái nincsenek a cégnek, a tartozásai viszont magas szinteken ragadtak: 2020-ban a korábbi 34 millióról 138 millióra ugrott a kötelezettségek állománya.

Obrusánszki Zsoltnak egyébként van még egy érdekeltsége, a KMBB Épületfelújító Közkereseti Társaság, mely az elmúlt években már igazi alvócégként működött, hiszen nem volt árbevétele, mellette egy minimális költséget számolt el.

Rogán Antal apósa tavaly nyáron rövid kitérőt tett a filmipar felé is. Mint arról lapunk elsőként beszámolt, többedmagával az év áprilisában 20 százalékos tulajdonrészt szerzett az eredetileg Cornelius Piper Productions Kft.-ben, amit egyből át is neveztek Közép Európai Filmiroda Kft.-re. Korábbi tulajdonostársai - akik egyébként szakmabeliek voltak, Obrusánszkival ellentétben továbbra is a cég tulajdonosai.

(Székely Sarolta szerzői oldala itt érhető el.)