Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata új cége: Acai Superfood Kft.

A szakmai zsűriben is kamatoztatta tudását Sarka Katalin bulvárszereplő és Rogán-Gaál Cecília, Rogán Antal miniszter (második) volt felesége.

Az új cég fő tevékenysége egyéb élelmiszerkiskereskedelem, de sok más mellett rendezvényi étkeztetés, illetve szerződéses étkeztetés és egyéb vendéglátás is szerepel a tevékenységi körei között.

A cégbírósági dokumentumokból annyi látszik, hogy pillanatok alatt bejegyezték az Acai Superfood Kft.-t, hiszen március 26-án készült az alapító okirat, és 28-án már meg is száradt a tinta a cégbejegyzésen — fedezte fel a 24.hu.

