Romániában terjeszkedik a magyar állásportál

S hogy miért pont Romániában terjeszkednek? Nos, a szomszédos ország nagy piaci potenciállal bír és a stratégiai partnerségi kezdeményezés is onnan jött – tájékoztatta kapunkat a DreamJobs kommunikációs igazgatója.

A DreamJobs nemzetközi küldetésének tekinti, hogy minden álláskereső számára valódi munkalehetőségeket teremtsen. De nemcsak állásokra lehet jelentkezni: olyan önfejlesztési és karrierépítési programban is részt lehet venni, amely segíti a munkakeresőket abban, hogy kihozzák magukból a maximumot, és valóban megtalálják az álommunkahelyüket. A Self-branding profil, amely elérhető mind Magyarországon, mind Romániában, a platform modern munkaerőpiaci megoldása az álláskeresők számára. Ennek segítségével hatékonyan tudnak bemutatkozni és állásokra jelentkezni, így növelve esélyeiket a versenyben. A program már több mint 120 ezer álláskeresőnek segített munkahelyet találni a két országban.

„Már a DreamJobs felvásárlásakor tudtuk, hogy nemzetközi potenciál is van a platformban. Így amikor a StartUp HUB-bal való stratégiai együttműködés felmerült, nem gondolkodtunk sokat. A romániai piacra lépés új lehetőséget ad arra, hogy a DreamJobs piactér-alapú modelljét egy új országban próbáljuk ki. A franchise terjeszkedés biztosítja azt, hogy stratégiai szinten át tudjuk látni a két piac hasonlóságait és különbségeit, majd ezeket alapul véve mérlegeljük a további terjeszkedést” – mondta Bőhm Zsombor, a DreamJobs Magyarország ügyvezetője.

A DreamJobs.ro elindítása stratégiai mérföldkő a StartUp HUB számára, amellyel megerősítik a jelenlétüket a HR-tech szektorban. Céljuk, hogy a DreamJobs.ro-val a vállalatok versenyelőnyhöz jussanak a kiemelkedő tehetségek megtalálásában. Az adatvezérelt megoldásokkal nemcsak hatékonyabbá tesszük a toborzást, hanem segítünk a munkavállalóknak is abban, hogy személyre szabott lehetőségekkel építsék karrierjüket – közölte lapunk érdeklődésére Grüman Róbert.

A döntés mögött az a cél áll, hogy a magyar piac legnagyobb és legteljesebb HR cégcsoportjává váljanak. Három hónappal a felvásárlás után pedig új piacra lépnek, hogy megkezdjék a régiós terjeszkedésüket. Ez licensz alapján történik, ennek keretében a StartUp HUB és a Jobbridge Kft. közösen működteti a DreamJobs.ro platformot. A platform ügyvezető igazgatója Grüman Róbert lesz, aki egyben a StartUp HUB alapítója is.

A Quantum Digital Solutions, amely novemberben szerzett többségi tulajdont a DreamJobs-ban, a hazai piacon már jelentős lábnyommal bír. Néhány év alatt megalapították a saját cégcsoportjukat, idén már elérik a 3 milliárd forintos forgalmat. Szoftverjüket a legnagyobb versenytársaik is használják.

