Ruff Bálint döntött: ekkor szűnik meg az MCC Alapítvány

Orbán Balázs, az MCC Alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke és Orbán Viktor egykori politikai igazgatója Facebook-oldalán tette közzé azt a határozatot, amely szerint Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki a kekvákról szóló kormányhatározat alapján Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) alapítói jogait gyakorolja, a következő határozatot hozta:
az alapító a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: 2021. évi IX. törvény) 25/A. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Mathias Corvinus Collegium Alapítványt 2026. július 31. napjával megszünteti.
Orbán Balázs így kommentálta a bejelentést egyebek mellett:
„Megszüntetni egy tehetséggondozással foglalkozó intézményt – ez lett az egyik legfontosabb programpontja az új kormánynak, miután hatalmat kapott.
30 helyszínt bezáratni, 8000 diákot elküldeni, több száz tanárt elbocsátani, kutatást leállítani, intézetet beszántani, vitakört felszámolni, nemzetközi ösztöndíjat visszavonni, kollégiumi helyeket elvenni, hazai és határon túli táborokat eltörölni. Értelmetlen pusztítás, rombolás és bosszú. Aminek elszenvedői nem politikusok, hanem fiatalok, szülők, pedagógusok, vagyis egyszerű átlagemberek. Mi értelme van ennek?”