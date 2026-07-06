Ruff Bálint döntött: ekkor szűnik meg az MCC Alapítvány

Orbán Balázs, az MCC Alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke és Orbán Viktor egykori politikai igazgatója Facebook-oldalán tette közzé azt a határozatot, amely szerint Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki a kekvákról szóló kormányhatározat alapján Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) alapítói jogait gyakorolja, a következő határozatot hozta:

az alapító a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: 2021. évi IX. törvény) 25/A. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Mathias Corvinus Collegium Alapítványt 2026. július 31. napjával megszünteti.

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Orbán Balázs így kommentálta a bejelentést egyebek mellett: