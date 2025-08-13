3p
Vállalatok

Safe Laser: a magyar fejlesztésű lágylézer, ami otthon is segíthet a gyógyulásban

PR

A modern orvostechnológia egyik legizgalmasabb hazai fejlesztése a Safe Laser készülékcsalád, amely a lágylézer (soft laser) terápiát teszi mindenki számára elérhetővé otthoni környezetben is. A Safe Laser – egy olyan magyar fejlesztés, amely ma már emberek tízezreinek segít az otthoni gyógyulásban. Mellékhatások nélkül, a lágylézer erejével segít a fájdalom csökkentésében, a gyulladások enyhítésében, és a sejtszintű regeneráció beindításában.

Az utóbbi hónapokban a Safe Laser igazi magyar sikersztorivá vált, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Egy hazai fejlesztésű találmány, amely nem külföldről érkezett, hanem itt, Magyarországon, magyar orvosok és mérnökök tudásával jött létre.

Lágylézer terápia: biztonságos, fájdalommentes kezelés már otthonában is

A lágylézer terápia hatása klinikailag bizonyított: gyorsítja a gyógyulást, csillapítja a fájdalmat, csökkenti a gyulladást, javítja a keringést és serkenti a sérült idegek regenerálódását. A kezelés során a lézerfény mélyen behatol a szövetekbe, ahol sejtszinten serkenti a regenerációs folyamatokat. A lágylézer tudományos alapokra épülő, kipróbált és bizonyított terápia. Kíméletes, fájdalommentes és mellékhatások nélküli – mégis képes arra, amire sokszor a gyógyszerek és a műtétek sem: visszaadni a mozgás szabadságát. Mivel a Safe Laser készülékek speciális optikai szűrővel rendelkeznek, teljesen biztonságosak, védőszemüveg nem kell a használatukhoz.

Milyen problémák esetén hatékony a Safe Laser, lágylézeres kezelés?

A Safe Laser készülékeket számos területen alkalmazzák sikerrel, például:

  • Mozgásszervi fájdalmak: reumatikus fájdalmak, artrózis, ízületi-, izom- és ínhüvelygyulladások, porckopás
  • Sportsérülések: izomhúzódás, szakadás, zúzódások, csonttörés, izom és ínszalag sérülések
  • Fogászati problémák: ínygyulladás, afta, szájnyálkahártya sérülések, fogfájás, fogínysorvadás, lerövidíti a fogszabályozás idejét
  • Fül-orr-gégészeti problémák: krónikus arcüreggyulladás, fülzúgás, fülgyulladás, fülviszketés, halláscsökkenés
  • Bőrproblémák: hámsérülések, horzsolások, vágások, operáció utáni sebek, felfekvés, herpesz
  • Kozmetikai problémák: pattanások, gyulladások, ráncok

Kaució nélküli bérlés vagy vásárlás kamatmentes részletfizetéssel? Mindkettő elérhető díjmentes orvosi tanácsadással.

A terapia24.hu nemcsak értékesíti, hanem bérbe is adja a Safe Laser készülékeket, mindezt folyamatos orvosi tanácsadással, hétvégén is elérhető szakmai ügyfélszolgálattal, bemutatóteremmel, országos házhozszállítással. Így azok is kipróbálhatják a Safe Laser 500 vagy Safe Laser 1800 készülékeket, akik először szeretnének meggyőződni a terápia hatásáról, mielőtt a bérleti díj beszámításával megvásárolnák a készüléket. A Safe Laser bérlés ideális megoldás lehet rövidebb rehabilitációs időszakokra, műtétek utáni felépüléshez vagy akut sérülések kezeléséhez, mivel sokszor már 5 hetes használat is megoldást nyújthat. A terapia24.hu szakértői csapata segít kiválasztani az Önnek legmegfelelőbb készüléket, legyen szó vásárlásról vagy bérlésről – így Ön biztos lehet abban, hogy a lágylézer, vagyis a soft laser technológia minden előnyét kihasználhatja.

(x)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megtéveszthette a vásárlóit az Aldi: vizsgálódik a GVH

Megtéveszthette a vásárlóit az Aldi: vizsgálódik a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt.-vel (Aldi) szemben, a Magyarországon közel 200 bolttal rendelkező kiskereskedelmi vállalkozás olyan piacelsőségi állításokat alkalmaz kereskedelmi kommunikációjában, amelyek valószínűleg nem felelnek meg a valóságnak – közölte a versenyhatóság szerdán az MTI-vel.

Távozik a MOHU vezérigazgatója

Távozik a MOHU vezérigazgatója

Személyi változásokat jelentett be a Mol. A MOHU élén is változás lesz. 

Graphisoft Park

A Graphisoft Park eredménye csökkent az első félévben

A Graphisoft Park SE első félévi pro forma nettó eredménye 3,88 millió eurót tett ki, amely 400 ezer euróval elmarad előző év hasonló időszakának teljesítményétől, az előző évet érintő egyszeri tételek miatt – közölte az ingatlanfejlesztő és -hasznosító társaság kedden a Budapesti Értéktőzsdén közzétett jelentésében.

Külföldi munkások zárták el az utat a BYD Szegeden épülő gyárához

Külföldi munkások zárták el az utat a BYD Szegeden épülő gyárához

A Szeged 365 olvasója jelentette az ismétlődő eseteket.

A Waberer’s Csoport kiugróan növelte eredményességét

A Waberer’s Csoport kiugróan növelte eredményességét

A legfontosabb eredménymutató, az EBIT a második negyedévben 18 millió eurót ért el, azaz éves szinten 68 százalékos emelkedésnek felel meg.

Amíg ön aludt, Orbán Viktor tízmilliárdok sorsáról döntött

Orbán Viktor tízmilliárdok sorsáról is döntött

Két nagyvállalat kapott támogatási pénzt.

Fontos megállapodást írt alá a 4iG

Fontos megállapodást írt alá a 4iG

Űripari érdekeltségről született megállapodás.

Beintettek a bátonyterenyei akkufeldolgozónak – megsemmisítették egy engedélyt

Beintettek a bátonyterenyei akkufeldolgozónak – megsemmisítették egy engedélyt

A környezetvédelmi beleegyezésnek annyi.

Súlyos közpénzeket költhet el a kormány egy cég megmentésére

Súlyos közpénzeket költhet el a kormány egy cég megmentésére

Méretes mentőöv.

Tovább húzódik a Dunaferr kálváriája – megint nem keltek el a cég romjai

Tovább húzódik a Dunaferr kálváriája – megint nem keltek el a cég romjai

Nem adta meg az érdeklődő a kért árat.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168