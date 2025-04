Saját nevelésű díjnyertes portfóliómenedzserből lesz vezérigazgató-helyettes az OTP Alapkezelőnél

Befektetési tevékenységet irányító vezérigazgató-helyettesként és az igazgatóság tagjaként vezeti az OTP Alapkezelő befektetési területét április 1-től Hosszú Ferenc. A társasághoz 18 éve még pályakezdőként csatlakozott szakember fő területe a globális piacokon túl az árupiaci befektetések.

Hosszú Ferenc, aki április elsejétől a befektetési tevékenységet irányító vezérigazgató-helyettesi pozíciót tölti be a társaságnál, termékmenedzserként kezdett az OTP Alapkezelőnél 2007-ben. A Budapesti Corvinus Egyetemen befektetés-elemző és kockázatkezelő főszakirányon szerzett diplomáját később CFA vizsgával is kiegészítő szakember több éven át dolgozott portfoliókezelőként. 2018-ban befektetési igazgatónak nevezték ki. 2019-ben elnyerte Az Év Feltörekvő Portfoliómenedzsere címet a Privátbankár.hu Klasszis díjazásán, majd 2023-as Blochamps Private Banking Hungary Alapkezelői díjával is gazdagodott.

Hosszú Ferenc, az OTP Alapkezelő új vezérigazgató-helyettese

Fotó: OTP Alapkezelő

Szakterülete az árupiaci befektetések. Az alap indulása óta, több mint 16 éve menedzseli a hazai piacon egyedülálló módon aktívan kezelt, abszolút hozam stratégiát követő árupiaci alapot, az OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alapot. Az alap kilenc alkalommal lett a Legjobb Árupiaci Alap a Privátbankár.hu Klasszis díjazásán.

A fentiek mellett a tőkevédett alapok opciós kifizetési struktúráinak kialakításában is nagy szakértelemmel rendelkezik, az OTP Alapkezelő valamennyi tőkevédett alapjának fejlesztésében és menedzselésében is aktívan részt vett mostanáig.

Április elsejétől hét kisebb befektetési területet irányítva felel vezérigazgató-helyettesként és az igazgatóság tagjaként az OTP Alapkezelő teljes befektetési tevékenységéért.