Ami a csövön befér: bővülhet a gödi Samsung gyár, és oldószer használata is emelkedhet

Göd város honlapján tették közzé a kormányhivatal határozatát a helyi Samsung-gyárról, pontosabban annak környezetvédelmi engedélyéről — fedezte fel az Infostart.

Lényegében bővítést hagynak jóvá, például azt, hogy több akkumulátort gyárthatnak adott időszak alatt. Módosították a hőkibocsátást is, azt is meg emelték. Valamint a korábban sokat vitatott szerves oldószer mennyisége is több lehet, ezt az értéket éves szinten 50 százalékkal emelték meg.