A Sanofi bővíti budapesti szolgáltatóközpontját

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Sanofi kibővített globális szolgáltatóközpontjának átadásán rámutatott, hogy a francia gyógyszeripari vállalat megduplázta a létesítmény méretét, aminek a nyomán az év végéig ötszáz újabb munkahely jön létre, a munkavállalók létszáma így eléri a 2200 főt – számol be róla az MTI.

A Sanofi budapesti szolgáltatóközpontja sokakat vár most

Fotó: Sanofi

Örömtelinek nevezte, hogy a budapesti központnak komoly szerepe lesz a pénzügyi, az ügyfélszolgálati és a humánerőforrás-menedzsmenthez kapcsolódó kérdések mellett immáron a klinikai vizsgálatokhoz és a folyamat automatizáláshoz kapcsolódó, valamint az adatelemzési munkákban is.

Beszédében kiemelte, hogy az utóbbi időszakban Magyarország Európa egyik fő termelési központjává vált, viszont eljött az ideje a gazdaság dimenzióváltásának is, a kormány ezért célul tűzte ki a magasabb hozzáadott értékű beruházások ösztönzését, a magas képzettséget igénylő munkahelyek létrehozását.

Kapcsolódó cikk Zöld jelzést kapott egy gyógyszer Brüsszelben – rengeteg nőnek segíthet Egy rendkívül veszélyes betegséget kezelhet.

Szavai szerint ilyen munkahelyeket legnagyobb mennyiségben a szolgáltatóközpontok hoznak létre, így nagy siker, hogy folyamatosan nő ezek száma hazánkban.

„Ez jórészt köszönhető annak, hogy a Magyarországon már termelést folytató vállalatok a szolgáltatási funkcióikat is idehozzák, építve a pozitív tapasztalatra, amelyet a gyártási tevékenység során szereztek” – fogalmazott.