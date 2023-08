Sarka Kata kiszállt az egyik cégéből – nem akárki az új tulajdonos

A BLTN Expansion Kft,-t 2021. augusztus 6-án jegyezték be 3 millió forintos alaptőkével, a tevékenységi köre szerint a cég ingatlan adásvétellel foglalkozik, többségi tulajdonosa az alapításkor pedig a Reál-boltlánc mögött álló Reál Hungária Kft.-ben is érdekelt Ráthonyi-család érdekeltségei közé tartozó Alaszka Investments Kft. volt, míg Sarka Kata kisebbségi részesedéssel jelent meg a vállalkozásban.

A BLTN Expansion alapítása óta nem bonyolított forgalmat, árbevétele nullás, míg eredményként minimális veszteséget, 700 ezer forint körüli mínuszt termelt mindkét működési évében. A cégnek kötelezettségei gyakorlatilag nincsenek, a veszteséget pedig egyelőre finanszírozza a tőke.

Így sem maradt céges érdekeltség nélkül Sarka Kata. Fotó: Facebook/Sarka Kata

Vajna Tímea vőlegénye viszi tovább a céget

A céginformációs adatbázis szerint Sarka Kata és az Alaszka Investments július 28-án szállt ki a cégből, a tulajdonos pedig az a Ráthonyi Zoltán lett, aki egyébként az Alaszka Investments Kft.-ben is cégjegyzésre jogosult, nem mellesleg pedig Vajna Tímea vőlegénye.

Ráthonyiék érdekeltségébe tartozik az a Buno Investments Kft. is, amely a Buno Kft. társtulajdonosa – ez az a cég, amely Vajna Tímea utolsó magyarországi érdekeltségét, a Kempinski oldalában működő Nobu japán éttermet üzemelteti. Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a 2022-es évben 1,6 milliárd forintos árbevételt és 201 millió forintos adózott eredményt elért vállalkozás zsíros osztalékot fizetett, 156 millió forintot szavaztak meg a tulajdonosok, az 51 százalékot birtokló AV Investments Kft. (Vajna Tímea egyébként ebben a cégben érdekelt) és a 49 százalékot jegyző Buno Investments Kft.

Sarka Kata még mindig több cégben aktív

A BLTN Expansion Kft. tehát a múlté, az üzletasszony cégbirodalma továbbra is megmaradt. A Rogán-Gaál Cecíliával közös Nakama & Partners Kft. főként reklámügynöki tevékenységgel foglalkozik, de egyebek mellett a Mikulásgyár, a Rakonczai Piano Live, a Magyarország Szépe verseny és a FemCafe Inspiráló Nők Estjének lebonyolításában is érdekelt. A cég 2022-ben 333,7 millió forintos árbevétel mellett 14 millió forintos nyereséget termelt, azonban az üzletasszonyok így is 125 millió forintos osztalékot utaltak ki maguknak.

Szintén Rogán-Gaál Cecíliával közös az a Top News Hungary is, amely 2021-ben brutális, 1,3 milliárd forintos osztalékot fialt, 2022-es beszámolóját azonban cikkünk írásáig nem adták még le, a május végi határidő ellenére.

Sarka Kata nevéhez köthető végül az ingatlan adásvétellel foglalkozó Smart Development Kft. is, ebben a cégben ügyvezetőként tevékenykedett, a vállalkozás tulajdonosa pedig a Seychelles-szigeteken bejegyzett SMT DEV Ltd. A Smart Development 2022 szeptembere óta végelszámolás alatt áll.