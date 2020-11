Schiller Autó Család: 40 éves sikertörténet az Opeltől a Lexusig

Sokaknak a mai napig az Opel ugrik be a Schiller név hallatán, pedig ez csak egy a náluk kapható 7 autómárka közül. Ez persze nem véletlen, hiszen a cég története éveken át összefonódott a németországi autómárka értékesítésével.

A kezdetek: autószerelő műhely helyett gumiszerviz

A Schiller sztori jóval előbb, 1980-ban indult, amikor az alapító, Schiller Péter autószerelő műhelyt akart nyitni Budapesten. A kiadható iparengedélyek számát azonban maximálták, így lett a szervizből gumis műhely. A műhely gyorsan népszerű lett a kuncsaftok körében. Ennek oka a vevőközpontú hozzáállás lehetett, amit Schiller Péter úgy fogalmazott meg, hogy “a hibás autójával hozzánk forduló ügyféllel ugyanolyan profizmussal kell foglalkozni, mintha egy családtagja került volna kórházba.”

Schiller Péter Schiller Péter

A következő lépés már egy márkafüggetlen autószerviz megnyitása volt 1983-ban, amit 1989-ben az ország egyik első márkafüggetlen használtautó-kereskedésének elindítása követett.

A következő mérföldkő a Schiller cégcsoport történetében, hogy az alapító megpályázta az Opelnél a márkakereskedői jogot. Ezt azonban nem volt egyszerű elnyerni, szigorú feltételeket kellett teljesíteni hozzá. Schiller Péter vállalkozása ennek ellenére is megfelelt az Opel magas szintű elvárásainak, így 1991-ben startolhatott a Schiller Opel.

Az értékesítés nagy fordulatszámon pörgött, amire ráerősített az Opel Szentgotthárdon létesített autógyára. A cégcsoportot jelenleg irányító Schiller Gábor, Schiller Péter fia úgy véli, ha a szentgotthárdi Astra F nem lett volna annyira népszerű modell, a Schiller Autó Család sem tartana itt. Mára ugyanis ők a harmadik legrégebbi hazai Opel márkakereskedés, és ők adták el a legtöbb Opelt az országban.

Schiller Gábor Schiller Gábor

Az Opel “kinövése”: létrejön a Schiller Autó Család

A “Schiller Opel korszak” kulcsszerepet játszott a jelenlegi multibrand cégcsoport megalapozásában, az ezredforduló környékén már felmerült a portfólióbővítés gondolata.

Így belevágtak további márkák forgalmazásába is. Elsőként 2002-ben a Skoda értékesítése indult meg a Skodák Palotája nevű szalonjukban (mára Skoda Schiller). Ezt hamarosan követte a Toyota, majd a Fiat, végül a Renault és a Dacia is.

Az újautó-értékesítés mellé gyorsan felnőtt a cégcsoporton belül a többi üzletág is. Létrejött a gyakran karambolos centrum néven említett Schiller Karosszéria Centrum, valamint a Schiller Flotta és a Schiller Rent neveken működő flottakezelő, illetve autóbérlési üzletág. De a 24 órás autómentő szolgáltatás, a haszonjármű-bérlés és az 5 helyszínen működő márkaszerviz-hálózat éppen úgy része a cégcsoport tevékenységének, mint a vállalatoknak kínált Schiller Business+ komplex üzleti szolgáltatáscsomag.

“Minden ügyfelet úgy szolgálunk ki, mintha családtag lenne. De a Schiller Autó Család elnevezésben az is benne van, hogy nálunk az ügyfél, a munkatárs és az autó is családtagnak számít” - magyarázta Schiller Márk, Schiller Péter legidősebb unokája, a cégcsoport marketingvezetője.

Öt márkakereskedés és az ország legnagyobb márkaszervize egy vadonatúj telephelyen

A fejlődés továbbra is töretlen, olyannyira, hogy a cégcsoport több meglévő telephelyét és szervizét is kinőtte. Ezért nagy dobásra készülnek: jövő nyáron Újpesten, a Váci út 119-es szám alatt, az egykori Hunyadi laktanya és mellette található területeken, összesen majdnem 90 ezer négyzetméteren megnyílik a cégcsoport új, központi telephelye. Ideköltözik három márkakereskedés, az igazán nagy innováció azonban az a több mint ötvenállásos, 7 különböző márkát kiszolgáló egyterű szervizkomplexum, ami a legnagyobb lesz Magyarországon.

Schiller Márk Schiller Márk

Nem csak méret, de az elérhető szolgáltatások tekintetében is egyedülálló az új szervizkomplexum. Teljes körű digitális ügyintézést kínálnak majd, amit a megnyitás meglepetésének tartogatnak, hogy pontosan mit tartalmaz. Az expressz szerviz szolgáltatás révén pedig az ügyfelek a helyszínen megvárhatják a kisebb javítások, karbantartások elvégzését. Emellett továbbra is rendelkezésre áll a népszerű hozom-viszem szolgáltatás is. A szerviz egésze üzemi terület, így oda tilos a belépés, de minden márkaszervizegységnél lesz egy-egy állás, ahol a tulajdonos webkamerákon keresztül, egy tableten figyelheti a javítást az ügyfélváró kényelmében.

Felkerül az i-re a pont: a Lexus Pest autószalon megnyitása

A Schiller Autó Család évek óta forgalmazza a Toyota autóit. Az új telephelyen pedig a Toyota csoport presztizsbrandje, a Lexus is megjelenik. A luxusmárka elvárásainak legalább olyan nehéz volt eleget tenni, mint évtizedekkel korábban az Opel esetében. Az pedig, hogy sikerült, hasonló mérföldkő a cégcsoport történetében. Azzal, hogy megnyitja a főváros második, Pest első Lexus márkakereskedését, a Schiller cégcsoport egy új szegmensben, a luxusautók piacán is megveti a lábát.

“A Lexus révén most jutottunk el oda, hogy az autók területén A-tól Z-ig mindenkit ki tudunk szolgálni az igényének megfelelő gépjárművel, miközben az autókhoz kapcsolódó szolgáltatások terén is teljes a palettánk” - összegezte a lépés jelentőségét Schiller Gábor. A végeredmény pedig egy olyan észak-pesti autós központ, ami a főváros egész területét és az agglomerációt is kiszolgálja kapacitásával és szolgáltatásaival 2021 nyarától.

(x)