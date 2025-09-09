A Shell és az MVM stratégiai gázkereskedelmi megállapodást kötött

A megállapodás jelentős lépés a SEEL közép- és kelet-európai kereskedelmi jelenlétének megerősítésében – közölte a cég.

A 2026 januárjában életbe lépő együttműködés értelmében a SEEL évente mintegy 200 millió köbméter földgázt szállít.

A hosszú távú partnerség mélyíti a SEEL és az MVM CEEnergy közötti kapcsolatot, emellett hozzájárul a SEEL közép-európai energiaipari szerepének erősödéséhez is. Az MVM CEEnergy számára a megállapodás biztosítja a végfelhasználói portfólió megbízható, hosszú távú gázellátását, és a diverzifikált szállítási pontok révén növeli a rugalmasságot.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is üdvözölte a megállapodást

Fotó: Shell

„Örömünkre szolgál, hogy mi szállíthatjuk a földgázt az MVM CEEnergy számára Közép-Európában, ezáltal hozzájárulhatunk az energiaellátás biztonságának megerősítéséhez a régióban és kereskedelmi partnereinknél” – mondta el Bob Kijkuit, a Shell Energy Europe Limited alelnöke a megállapodás kapcsán.

„A SEEL és az MVM CEEnergy közötti hosszú távú partnerség fontos mérföldkő a földgázportfóliónk diverzifikálására irányuló törekvésünkben” – hangsúlyozta Orbán Gábor, az MVM CEEnergy vezérigazgatója, kiemelve az együttműködés jelentőségét. „A megállapodás lehetővé teszi számunkra, hogy hosszú távon fenntartható módon erősítsük a gázellátást Közép-Európában.”

A Shell Európa egyik legnagyobb energiakereskedője, amely jelentős gáz- és villamosenergia-portfóliót épített ki. Az MVM CEEnergy Zrt. Magyarország vezető földgáz-nagykereskedője és az MVM Csoport tagja, amely Közép-Európa 10. legnagyobb vállalatcsoportja. A társaság leányvállalatain keresztül egyre több ügyfél számára teszi elérhetővé szolgáltatásait Közép- és Délkelet-Európában.

Az LNG Horvátország Krk kikötőjén keresztül érkezik, ahol újragázosítják, majd a Magyarország–Horvátország gázvezetéken keresztül szállítják Magyarországra – teszi hozzá a Reuters.

Kapcsolódó cikk Ezt a meglepetést fogja bejelenteni Szijjártó Péter A legnagyobb volumenű ilyen szerződés.

A minisztérium üdvözli

A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Szijjártó Péter a Shell európai és afrikai kereskedelemért felelős alelnökével, Bob Kijkuittal lefolytatott találkozóját követően arról számolt be, hogy ez a legnagyobb volumenű és leghosszabb távú szerződés, amelyet hazánk valaha is kötött egy nyugati beszállítóval.