Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Vállalatok Gáz MVM Shell

A Shell és az MVM stratégiai gázkereskedelmi megállapodást kötött

mfor.hu

Tíz évre szóló gázkereskedelmi megállapodás jött létre a Shell Energy Europe Limited (SEEL) és a magyar földgázkereskedelmi vállalat, az MVM CEEnergy Zrt. (MVM CEEnergy) között.

A megállapodás jelentős lépés a SEEL közép- és kelet-európai kereskedelmi jelenlétének megerősítésében – közölte a cég.

A 2026 januárjában életbe lépő együttműködés értelmében a SEEL évente mintegy 200 millió köbméter földgázt szállít.

A hosszú távú partnerség mélyíti a SEEL és az MVM CEEnergy közötti kapcsolatot, emellett hozzájárul a SEEL közép-európai energiaipari szerepének erősödéséhez is. Az MVM CEEnergy számára a megállapodás biztosítja a végfelhasználói portfólió megbízható, hosszú távú gázellátását, és a diverzifikált szállítási pontok révén növeli a rugalmasságot.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is üdvözölte a megállapodást
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is üdvözölte a megállapodást
Fotó: Shell

„Örömünkre szolgál, hogy mi szállíthatjuk a földgázt az MVM CEEnergy számára Közép-Európában, ezáltal hozzájárulhatunk az energiaellátás biztonságának megerősítéséhez a régióban és kereskedelmi partnereinknél” – mondta el Bob Kijkuit, a Shell Energy Europe Limited alelnöke a megállapodás kapcsán.

„A SEEL és az MVM CEEnergy közötti hosszú távú partnerség fontos mérföldkő a földgázportfóliónk diverzifikálására irányuló törekvésünkben” – hangsúlyozta Orbán Gábor, az MVM CEEnergy vezérigazgatója, kiemelve az együttműködés jelentőségét. „A megállapodás lehetővé teszi számunkra, hogy hosszú távon fenntartható módon erősítsük a gázellátást Közép-Európában.”

A Shell Európa egyik legnagyobb energiakereskedője, amely jelentős gáz- és villamosenergia-portfóliót épített ki. Az MVM CEEnergy Zrt. Magyarország vezető földgáz-nagykereskedője és az MVM Csoport tagja, amely Közép-Európa 10. legnagyobb vállalatcsoportja. A társaság leányvállalatain keresztül egyre több ügyfél számára teszi elérhetővé szolgáltatásait Közép- és Délkelet-Európában.

Az LNG Horvátország Krk kikötőjén keresztül érkezik, ahol újragázosítják, majd a Magyarország–Horvátország gázvezetéken keresztül szállítják Magyarországra – teszi hozzá a Reuters.

A minisztérium üdvözli

A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Szijjártó Péter a Shell európai és afrikai kereskedelemért felelős alelnökével, Bob Kijkuittal lefolytatott találkozóját követően arról számolt be, hogy ez a legnagyobb volumenű és leghosszabb távú szerződés, amelyet hazánk valaha is kötött egy nyugati beszállítóval.

„Ez erősíti az energiaellátás biztonságát, mivel ez egy új forrás, egy új szerződés és egy új útvonal is. Ez a valódi diverzifikáció, amely nem helyettesíti a már meglévő forrásokat, hanem újakat ad hozzá a már meglévőkhöz” – fogalmazott Szijjártó Péter.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Viber Ads Manager

A Viber Ads Manager hazánkban is elindul

Az önkiszolgáló hirdetési platform lehetővé teszi kis- és középméretű hirdetőinek, ügynökségeinek, hogy pay-as-you-go modell keretében hirdetési kampányokat futtassanak.

Törökországban tárgyalt a 4iG elnöke

Jászai Gellért több kiemelt szereplővel és intézménnyel folytatott megbeszéléseket a védelem, az űrkutatás és a technológia területén.

Nagy dobásra készül a BYD

Nagy dobásra készül a BYD

Az európai piacot Európából látnák el.

Még több pénzt kapnak az e-autót vásárló cégek

Még több pénzt kapnak az e-autót vásárló cégek

EM: tízmilliárd forinttal megemeli a kormány a vállalati e-autó támogatási program keretösszegét.

Foxpost

Fontos változások jönnek mától a FOXPOST automatáknál

Ősszel megkezdődik a Packeta Z-BOX automaták integrálása a FOXPOST hálózatába. Az első szakasz szeptember 8-án indul: ettől a naptól a FOXPOST hálózatában kétféle automata lesz elérhető. A már ismert érintőképernyős készülékek FOXPOST A-BOX néven működnek tovább, emellett megjelennek a Packeta rendszeréből ismert, gombos kezelőpanelű automaták, FOXPOST Z-BOX néven.

Az Erste villogó bankkártyával egészítette ki a népzserű mesekönyvet

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az OLED kijelzős plasztikon felvillannak a rakéta ablakai fizetéskor, így a gyerekek játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot. Az Erste és a Visa, a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója együttműködésében egy különleges limitált bankkártya jelent meg a bank kínálatában, így a gyerekek játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot – derült ki a szerdai közös sajtótájékoztatójukon. Az Erste felmérése szerint a szülők  többsége fontosnak tartja, hogy már kisgyermekkorban beszéljenek a pénzügyekről. A bank a tavaly kiadott edukációs mesekönyv, a Cserebere az erdőben mellett az idén a gyerekek nyelvén megfogalmazott kisokossal is segít a szülőknek. 

Huibert Vigeveno és Lakatos Benjamin

Vezetőváltás történt a MET-csoport élén

Huibert Vigeveno lesz a vállalat új csoportszintű vezérigazgatója, Lakatos Benjamin az Igazgatóság elnökeként folytatja.

Jön az év felvásárlása a budapesti tőzsdén

Jön az év felvásárlása a budapesti tőzsdén

A 4iG megvásárolja a Rábát. 

Jó hírt közölt Nagy Márton minisztériuma

Jó hírt közölt Nagy Márton minisztériuma

Megugrott a Széchenyi Kártya igénylések száma a tavaly augusztusi adatokhoz képest

A Starschema-exit után: mit keres egy angyalbefektető?

A Klasszis Podcastban Csillag Péter, a Starschema társalapítója, egykori vezetője, a HUNBAN (Hungarian Business Angel Network) jelenlegi elnöke volt a beszélgetőpartnerünk.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168