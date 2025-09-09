A Shell és az MVM stratégiai gázkereskedelmi megállapodást kötött

A megállapodás jelentős lépés a SEEL közép- és kelet-európai kereskedelmi jelenlétének megerősítésében – közölte a cég.
A 2026 januárjában életbe lépő együttműködés értelmében a SEEL évente mintegy 200 millió köbméter földgázt szállít.
A hosszú távú partnerség mélyíti a SEEL és az MVM CEEnergy közötti kapcsolatot, emellett hozzájárul a SEEL közép-európai energiaipari szerepének erősödéséhez is. Az MVM CEEnergy számára a megállapodás biztosítja a végfelhasználói portfólió megbízható, hosszú távú gázellátását, és a diverzifikált szállítási pontok révén növeli a rugalmasságot.
„Örömünkre szolgál, hogy mi szállíthatjuk a földgázt az MVM CEEnergy számára Közép-Európában, ezáltal hozzájárulhatunk az energiaellátás biztonságának megerősítéséhez a régióban és kereskedelmi partnereinknél” – mondta el Bob Kijkuit, a Shell Energy Europe Limited alelnöke a megállapodás kapcsán.
„A SEEL és az MVM CEEnergy közötti hosszú távú partnerség fontos mérföldkő a földgázportfóliónk diverzifikálására irányuló törekvésünkben” – hangsúlyozta Orbán Gábor, az MVM CEEnergy vezérigazgatója, kiemelve az együttműködés jelentőségét. „A megállapodás lehetővé teszi számunkra, hogy hosszú távon fenntartható módon erősítsük a gázellátást Közép-Európában.”
A Shell Európa egyik legnagyobb energiakereskedője, amely jelentős gáz- és villamosenergia-portfóliót épített ki. Az MVM CEEnergy Zrt. Magyarország vezető földgáz-nagykereskedője és az MVM Csoport tagja, amely Közép-Európa 10. legnagyobb vállalatcsoportja. A társaság leányvállalatain keresztül egyre több ügyfél számára teszi elérhetővé szolgáltatásait Közép- és Délkelet-Európában.
Az LNG Horvátország Krk kikötőjén keresztül érkezik, ahol újragázosítják, majd a Magyarország–Horvátország gázvezetéken keresztül szállítják Magyarországra – teszi hozzá a Reuters.
A minisztérium üdvözli
A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Szijjártó Péter a Shell európai és afrikai kereskedelemért felelős alelnökével, Bob Kijkuittal lefolytatott találkozóját követően arról számolt be, hogy ez a legnagyobb volumenű és leghosszabb távú szerződés, amelyet hazánk valaha is kötött egy nyugati beszállítóval.
„Ez erősíti az energiaellátás biztonságát, mivel ez egy új forrás, egy új szerződés és egy új útvonal is. Ez a valódi diverzifikáció, amely nem helyettesíti a már meglévő forrásokat, hanem újakat ad hozzá a már meglévőkhöz” – fogalmazott Szijjártó Péter.