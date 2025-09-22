Sikertörténetet ír a magyar hátterű ipari ingatlanfejlesztő

Lehetőségek a kihívások közepette

A HelloParks alapítása egy olyan időszakban történt, amikor a világjárvány és az ellátási láncok válsága jelentős kihívások elé állította az iparágat. Pozderka István szerint azonban ezek a változások új lehetőségeket teremtettek. A készletezési módszerek átalakulása és az ellátási láncok rövidülése miatt látványosan élénkült a kereslet a modern ipari létesítmények iránt. Később, az ázsiai beruházások megjelenésével és a gyártói, összeszerelési tevékenység iránti megnövekedett igénnyel ez a trend tovább erősödött.

„A bérlők szempontjai is változtak az elmúlt években. Egyre tudatosabbá váltak a működési hatékonyság és az alacsony üzemeltetési költségek tekintetében, valamint több vállalat számára kulcsfontosságú tényezővé vált a döntéshozatal során az is, hogy egy épület mennyire képes támogatni az ESG célokat” – hangsúlyozza a HelloParks társalapítója.

Megapark koncepció és méretgazdaságosság

Miután felmérték a régió piaci körülményeit és lehetőségeit, a HelloParks hazai megaparkokra épülő stratégiát dolgozott ki. Az egyes épületek helyett hatalmas épületegyütteseket tartalmazó ipari parkok létrehozása lehetővé tette, hogy kedvezőbb fejlesztési költségek és építésre előkészített telkek mellett hatékony üzemeltetést alakítson ki a társaság, ezáltal a bérlők kiadásai is mérséklődhetnek.

A megaparkok másik előnye, hogy természetes belső növekedési potenciállal rendelkeznek, mivel a meglévő bérlők vagy a hozzájuk kapcsolódó beszállítói hálózatok generálják az új bérbeadások jelentős részét. Ez a szinergia különösen értékes a logisztikai szektorban, ahol a beszállítói kapcsolatok és a közelség kritikus tényezők.

Spekulatív fejlesztési modell

A stratégia kidolgozása során alakult ki a HelloParks spekulatív fejlesztési modellje is, vagyis a társaság saját kockázatára kezdett fenntartható, modern és energiahatékony raktárépületek kivitelezésébe, hogy azok azonnal rendelkezésre álljanak az érdeklődő cégek számára. A vállalat így Budapest közvetlen közelében három stratégiai helyszínen – Fóton, Maglódon és Pátyon – kezdett fejlesztésbe, hogy mindössze 12 hónap leforgása alatt átadhassa első épületeit. „Később egy negyedik fontos kereskedelmi lokációban, Alsónémediben is fejlesztésbe kezdett, így a főváros körül létrejövő parkok összesen több mint egymillió négyzetméternyi modern ipari terület kialakítására adnak lehetőséget.”

„A spekulatív alapon való építkezés azért volt elengedhetetlen, mert a bérlők jellemzően három-hat hónapon belül költöznének, ezért az egy év fejlesztési idő kivárása számukra nem opció” – magyarázza Pozderka István a stratégia logikáját.

Pozderka István, a HelloParks társalapítója és üzletfejlesztési igazgatója

Nemzetközi bérlők és szolgáltatás-központú megközelítés

A HelloParks elismertségét a piacon elsősorban a nemzetközi nagyvállalatok bizalma alapozta meg. A társaság bérlői között megtalálható a kínai BYD, a dél-koreai Samsung, a német DHL, valamint további meghatározó multinacionális cégek.

„Az első nagy nemzetközi bérlőnkkel kötött szerződés óriási mérföldkő volt a csapatunk számára. Rámutatott arra, hogy fejlesztéseink képesek kiszolgálni a bérlők elvárásait, sőt bizonyos területeken meg is haladják azokat, és ez bizalmat adott a további növekedéshez.” – emeli ki Pozderka István.

A HelloParks egyik legfontosabb sajátossága, hogy minden projektet a bérlők igényeinek részletes feltérképezésével indít. Így olyan raktár- vagy gyártóterületek születnek, amelyek hatékonyan támogatják a működést. Szolgáltatásközpontú szemléletük nem áll meg a fejlesztésnél: rugalmas tér-átalakítási lehetőségeket kínálnak, 24 órás támogatást biztosítanak, és folyamatosan igazodnak partnereik változó szükségleteihez.

„Jellemzően meglévő vagy építés alatt álló helyiségekbe költöznek a bérlők, amelyeket az igényeiknek megfelelően testre szabunk. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy bármely céget – szinte tevékenységtől függetlenül – fogadni tudjunk létesítményeinkben” – fogalmaz az üzletfejlesztési igazgató.

Az 1 millió négyzetméter felé

Az első épület átadása óta eltelt 4 év alatt a HelloParks mintegy 40 partnerrel kötött bérleti szerződést, közel 400 ezer négyzetméterre. A társaság által fejlesztett raktárcsarnokok kialakítása rendkívül flexibilis, a legkisebb partner 1000, a legnagyobb 32 ezer négyzetméteren végez üzleti tevékenységet. Az ipari ingatlanfejlesztő még idén meghaladja a félmillió négyzetmétert az átadott új fejlesztések összterülete tekintetében, ezáltal az új épületeknél a piaci részesedése eléri a 40 százalékot.

„Az egymillió négyzetméter elérése stratégiai célunk, amellyel azt szeretnénk biztosítani, hogy meglévő és jövőbeni bérlőink teljes mértékben saját tevékenységükre összpontosíthassanak és támogassuk őket a növekedésben, miközben mi stabil, professzionális üzemeltetési hátteret nyújtunk számukra. Ez csak úgy valósítható meg, ha továbbra is a szoros együttműködésre, a folyamatos fejlesztésre és a rugalmas megoldásokra fókuszálunk” – foglalja össze a társaság jövőképét Pozderka István.

További információ:

https://helloparks.com/

https://helloparks.com/parkjaink/

(x)