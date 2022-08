Soha nem volt ilyen nehéz a pénzügyek tervezése

Az elmúlt 18 év legmagasabb árbevétel-növekedését várják a hazai kkv-k a K&H kkv bizalmi index eredményei alapján, amely május 16. és június 18. között vizsgálta a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások várakozásait. „A felmérés szerint 12 százalékos árbevétel-növekedéssel terveznek a következő egy évre a vállalkozások. Ez gyakorlatilag megegyezik az MNB legutóbbi inflációs jelentésében közölt várható idei áremelkedéssel, így kérdés, hogy mennyi profitot tudnak majd ténylegesen realizálni a kkv-k” – elemezte az eredményeket Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője. „A nyereségnövekedésre vonatkozó várakozások egyelőre 7 százalékon vannak, azonban a kata adózás-, valamint a pénzpiaci markáns változások hatása még nem jelenik meg a válaszadók várakozásaiban” – hangsúlyozta a kkv szakember.

Nehéz tervezni. Fotó: Pexels

Mindkét pénzügyi mutató esetében a 100 millió forint éves árbevételt el nem érő mikrovállalkozások várják a legmagasabb növekedést, ők ugyanis az átlag feletti, 14 százalékos bevétel- és 9 százalékos nyereségnövekedéssel terveznek. „Mivel azonban ezeknek a mikrocégeknek egy jelentős része katás lehet, a felmérés óta történt módosítás a pénzügyi kilátásaikat lefelé korrigálhatja” – tette hozzá a kkv szakértő. A 300 millió forint éves árbevétel alatti kisvállalkozások és a 2 milliárd forint alatti középvállalkozások már most is infláció alatti 11, illetve 8 százalékos árbevétel-növekedést várnak.

4-ből 3 kkv fejleszt

Az emelkedő inflációs környezetben bizonytalanná váló pénzügyi kilátások ellenére is egyelőre még a vállalkozások 74 százaléka tervez valamilyen beruházást. Első helyen továbbra is az informatikai fejlesztések állnak (40 százalék), majd ezt követi a gépjárműbeszerzés. Jelenleg a cégek harmada számol ezzel a következő egy évben, ami vélhetően az elmúlt időszak ellátási nehézségei miatt elmaradt vásárlások pótlásának szándékát jelenti. A gépek, berendezések beszerzése jelenleg a harmadik helyre csúszott: a vállalkozások 32 százaléka készül erre.

„Az, hogy a vállalkozások továbbra is ilyen nagymértékben terveznek fejlesztéseket, vélhetően a nemrég újrainduló és a K&H-nál is hamarosan elérhető Széchenyi Kártya Program MAX kedvező forrásainak is köszönhető. Ezt mutatja az is, hogy a finanszírozási lehetőségeknél a támogatott hitelekben gondolkodó cégek aránya 15-ről 20 százalékra, a lízing pedig 21-ről 29 százalékra emelkedett” – tájékoztatott Rammacher Zoltán. A fő finanszírozási forrás azonban még mindig az önerő, ezt kívánja felhasználni a vállalkozások 70 százaléka.