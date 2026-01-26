2p

Sok a rejtélyes ismeretlen a kínai akkumulátorgyárak körül

Imre Lőrinc
A magyarországi munkaerőpiac fő mutatóiban már évek óta nem láthatunk jelentős mozgást. A demográfiai krízis miatt ugyanakkor egyre korlátozottabbak a hazai munkaerőpiac belső tartalékai, ami az idén és jövőre beinduló nagy kínai akkumulátoripari cégek miatt jelentős kihívásokat vethet fel – erről beszélt az Mfor és a Privátbankár újságírója, Imre Lőrinc a Trend FM hétfői adásában.

Évek óta meglehetősen stabilan alakul a magyarországi munkaerőpiac. Az állástalanok aránya két és fél éve a 4-4,5 százalék közötti sávban ingadozik, miközben a foglalkoztatási ráta a 74-76 százalék közötti tartományban mozog.

Az egész nyugati világot sújtó demográfiai krízis miatt ugyanakkor évente 35-40 ezerrel csökken a gazdaságilag aktív korúak száma, ami a foglalkoztatottak létszámában is visszaköszön. 

2023 júliusa óta 67 ezerrel dolgoznak kevesebben Magyarországon.

A belső munkaerőtartalék kérdése egyre nagyobb kihívások elé állíthatja a munkáltatókat, pláne az elmúlt években hazánkba érkező, nagy kínai akkumulátorcégek termelésének elindulásával és a gazdaság magára találásával.

Jelenleg nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a harmadik országbeli (vagyis az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térség tagállamain kívülről érkező) vendégmunkások magyarországi behozatalára. Az Mfor és a Privátbankár újságírója, Imre Lőrinc szerint könnyen elképzelhető, hogy a mostanii, 35 ezres kvótát 2027-től bővíteni kell a gazdaság növekvő munkaerőigényének kiszolgálása céljából.

 A teljes adás itt hallgatható meg: 

