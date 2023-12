Sokkoló helyzetek után: változás jön az autópiacon is, az ár csak egy dolog

Rendkívüli helyzetben volt az elmúlt években az autópiac, ezen belül a finanszírozási oldal, ugyanis nem várt nehézségekkel kellett megküzdenie a szektorban érdekelt vállalatoknak. A kisebb és nagyobb flottapark-kezelőknek ugyanúgy, mint a lízingcégeknek. A 2010-es évek második felére jellemző stabilan növekvő flottafinanszírozási piacot krízishelyzetek hátráltatták.

Sokkok egymás után

„Először jött a pandémia, amely teljesen új helyzetet teremtett: takarékra kapcsoltak a vállalkozások és a háztartások nemcsak Magyarországon, de nemzetközi szinten is. A bizonytalanság vette át a főszerepet mindenki életében. A járvány számos más problémát vont maga után, ezek egyike volt az, amelyet chiphiányként emlegettek sokan. Ennél azonban jóval többről volt szó. Az autógyártásban kétségtelenül kulcskérdés a chipek elérhetősége, de jelentősen drágultak az alapanyagok, a nyersanyagok is. Ráadásul a világjárvány során a szállítmányozási forgatókönyvek is felborultak, az árak rendkívüli módon megemelkedtek és kapacitáshiány lépett fel”

– mondta Tóth Gábor. „Ha a logisztikai láncban jelentkező igen jelentős csúszások, az alapanyag és chiphiány ellenére sikerült is késésekkel legyártani egy-egy autót, akkor is sok esetben például a megrendelt extrák maradtak ki belőlük” – tette hozzá.

Amint kezdett valamelyest javulni a helyzet, kirobbant az orosz-ukrán konfliktus, amely jelentősen befolyásolta a világgazdaságot és az európai gazdasági környezetet egyaránt, ez az autógyártásra is negatív hatással volt. Később pedig az inflációs nyomás akadályozta meg, hogy elinduljon a növekedés. Ezzel összefüggésben Magyarországon jelentősen nőttek a kamatok, ezek a tényezők pedig rendkívüli módon megdrágították a finanszírozást. „Egymás után több sokkoló tényezővel kerültek szembe a gazdasági szereplők, amelyek mind az autópiacra, mind a finanszírozásra negatív hatással voltak. Magyar specifikus dolog volt az is, hogy a forint árfolyama tavaly jelentősen gyengült, ami további áremelkedést eredményezett az új autók árában és a hozzájuk kapcsolódó finanszírozásban is. Összességében sorra következtek be olyan krízisek, amelyek a keresleti és kínálati viszonyokat teljesen kiszámíthatatlanná tették.”

Ebben az időszakban sok autóvásárlást és a flottájának megújítását tervező cég elhalasztotta a beszerzést. Ezt jól tükrözi az is, hogy bár a kihelyezett összeg az autók árának emelkedése miatt növekedett, a szerződések száma csökkenést mutatott. A kilátások azonban most úgy tűnik, hogy kezdenek némileg kedvezőbbre fordulni, ezáltal lehet, hogy sok cég, amely az elmúlt néhány évben elhalasztotta a vásárlási döntést, most lép majd. Adódik a kérdés, hogy a sokféle lízingkonstrukció közül melyiket érdemes választani. Tóth Gábor szerint erre nincs általános válasz. Az adott cég működésétől, tőkehelyzetétől és céljaitól is függ. Mind a pénzügyi lízing, amelynek van nyílt és zárt változata, mind az operatív lízing jó megoldás lehet. De mit is jelentenek ezek pontosan? Nagyon leegyszerűsítve a pénzügyi lízing esetében a vállalkozás tulajdont szerezhet a járműben a futamidő végén, így eszközbeszerzésről beszélünk . Az operatív lízingnél nincs tulajdonszerzési lehetőség, utóbbit ezért is emlegetik tartós bérletként. A lízingkonstrukciók kiválasztásáról érdemes szakemberrel egyeztetni, nem mindegy ugyanis, hogy az autó a vállalkozás könyveiben szerepel-e vagy szolgáltatásként veszi igénybe a járműveket.

„Az is fontos szempont, hogy tulajdonolni szeretnénk-e az eszközt a futamidő végén, vagy a teljes körű mobilitás megteremtése a cél, mindez kiszervezett formában. Azaz kérünk-e a finanszírozáson túl akár mindenre kiterjedő autópark-kezelési szolgáltatást is, annak érdekében, hogy a flottánk üzemeltetése tervezhető, egyenletes havi költségként jelenjen meg?” - fogalmazott az értékesítési vezető.

Milyen autó a jó flottaautó?

Adódik a kérdés, hogy milyen autót érdemes a flottába tenni. Tóth Gábor szerint itt is számos körülményt kell mérlegelni. Nyilván más összetételű autóparkra van szükség egy sok területi képviselőt foglalkoztató cégnél, mint egy 10-20 fős vállalatnál, ahol a munkatársak az irodában dolgoznak és egy részük juttatásként kap autót.

Általános tanácsként azonban el lehet mondani, hogy sokszor nem a legalacsonyabb áron kapható gépkocsi a legjobb választás a teljes költség tekintetében. Függetlenül a finanszírozási és tulajdonlási formáktól - mint minden autó, úgy a flotta esetében is - az üzemanyag-fogyasztás mellett a másodpiaci értékesíthetőség (maradványérték), a megbízhatóság, a gumik elhasználódása, a biztosítás, a szervizháttér és -kiadás is kulcskérdés. Több volumenmárka rendelkezik megfelelő modellel, a klasszikus flottás kategóriákba sorolhatóak például az európai és dél-koreai gyártók márkái. Ezek mellett a Suzuki kínálatát is mindenképpen érdemes megnézni. Utóbbiak üzemeltetése takarékos, ráadásul rendkívül megbízhatóak, a modellek gazdag alapfelszereltséggel rendelkeznek, a motor és hajtás választéka pedig széleskörű ügyféligényt fed le.

Tóth Gábor, a Merkantil értékesítési vezetője beszélt az autó-, lízingpiaci trendekről. Elárulta, mire érdemes figyelni. Fotó: Magyar Suzuki Zrt.

Egy új flotta kialakításánál vagy a meglévő cseréjénél az úgynevezett TCO-mutatót (total cost of ownership) kell figyelembe venni. Ez az ár mellett az összes felmerülő kiadást magában foglalja (szervizelési költségek, gumizás stb.), ez a finanszírozó és a vásárló szempontjából is alapvető kérdés. Persze nemcsak a finanszírozásról van szó a flották esetében, hanem akár komplett szolgáltatásról is. Az idén 35 éves fennállását ünneplő Merkantil-csoport teljes körű szolgáltatást is tud biztosítani, nyílt-és zártvégű pénzügyi lízingtől a tartós bérletig, és az ehhez kapcsolódó autópark-kezelési szolgáltatásokig.

Megjelentek a kedvezmények

Tóth Gábor a jövőről szólva elmondta, hogy „a bizonytalan és kihívásokkal teli környezet néhány területen már enyhülni látszik, a gyártási és szállítási kapacitások gyakorlatilag helyreálltak, kínálati piac ismét a jellemző, ráadásul már megjelentek az újautó-kereskedőknél a különböző akciók, amelyekkel ösztönözni szeretnék a vásárlást. Az elmúlt két évben a már említett negatív hatások miatt erre nem igazán volt példa.”

Ez pedig azt is jelenti, hogy a beszerzést tervező cégek különböző kedvezményekkel juthatnak hozzá az autóhoz. A finanszírozás szempontjából fontos továbbá, hogy a kamatok tovább csökkenhetnek a jövőben, ami szintén mérsékelheti a kiadásokat. Emiatt Tóth Gábor szerint figyelni kell arra, hogy változó-, vagy fix kamatozású finanszírozási konstrukció mellett döntünk. „Ez különösen igaz most, amikor meglátásom szerint határesetnél állunk a jelenlegi kamattrend és szintek mellett, futamidőtől függően még jó választás lehet a fix kamatozás, de már ismét megfontolandó a változó kamatozás melletti döntés is.”