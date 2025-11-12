4p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Vállalatok Adó Recesszió Válság Erste Bank Jelasity Radován

Sokkolta az Erstét a bankadó emelése

mfor.hu

A tavalyihoz hasonlóan sikerült az Erste Bank első kilenc hónapja Magyarországon, de a jövő évi terveket újra kell írnia a hitelintézetnek.

„Az összes bankhoz hasonlóan az utóbbi pár hetet azzal töltöttük el, hogy összeraktuk a 2026-os, 2027-2029-es terveket. Ez természetesen drasztikusan megváltoztatja a pénzügyi helyzetünket a következő években” – mondta Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója a HVG kérdésére. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tegnap jelentette be, hogy megemelik a bankadót, mert bajban van a költségvetés. Valójában nem a bankok különadóját, hanem az úgynevezett extraprofitadót tervezi megemelni a kormány, amely lényegesen nagyobb teher. 

Úgy számoltak a pénzügyi tervezésnél, hogy mivel az alapkamat csökken, a bankok állami terheit is lassan lejjebb vihetik, ehhez képest „derült égből villámcsapás volt, még fel kell fognunk, hogy ez mit jelent” – mondta Jelasity Radován a HVG-nek. Hozzátette: nem a bankok miatt van recesszióban az ország, a hitelintézetek minden állami programot támogattak.

Az Erste számára közel 20 milliárd forintot fog jelenteni az extraprofitadó duplázása, „ezt szerintem már nem csak Magyarországon, mindenhol máshol is észreveszik”. Előzetes egyeztetés a bankkal nem volt, „mi is ugyanúgy a sajtóból értesültünk” a bevezetésről – mondta Jelasity. 

Az OTP Bank terhe ennek a háromszorosa lehet, ahogy arról keddi cikkünkben beszámoltunk:

Az Erste működési bevételei 2025 első kilenc hónapjában – a nemzetközi könyvviteli szabványok szerint (IFRS) készített kimutatás alapján – 5 százalékkal növekedtek az egy évvel korábbihoz képest. Ezen belül a nettó kamatbevételek egy százalékkal emelkedtek, a díj- és jutalékbevételek 21 százalékkal nőttek. Az Erste működési eredménye közel 187 milliárd forint lett, kissé meghaladva a 2024 első kilenc hónapjában elért csaknem 183 milliárd forintot. Az adózás utáni nyereség így 113 milliárd forint lett, ami lényegében megegyezik az előző év azonos időszakának eredményével.

A hitelállomány és a megtakarítások állománya nő

Az ügyfélhitelek és kötvények állománya szeptember végén 5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az új finanszírozás volumene jelentősen, 37 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A nem teljesítő hitelek aránya szeptember végére 1,7 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 2,3 százalékról. A lakossági hitelek esetében a nem teljesítő hitelek aránya 2,0 százalékra javult a 2024 szeptember végi 2,6 százalékról és az idei első félévi 2,2 százalékról. A vállalati hitelek esetében 1,3 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 2,0 és az első félévi 1,2 százalékról. 

A teljes lakossági hitelállomány 13 százalékkal nőtt egy év alatt, az újonnan kihelyezett állomány 41 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az új lakáshitelek folyósítása 30 százalékkal haladta meg a 2024 első kilenc havi teljesítményt. A személyi kölcsönöknél 59 százalékkal emelkedett az új folyósítás összege, míg a kisvállalkozók esetében a kihelyezés 0,2 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

A magyarországi Erste-csoport által kezelt teljes ügyfélvagyon szeptember végén meghaladta a tízezer milliárd forintot. Ezen belül a lakossági befektetések és betétek összértéke egy év alatt 15 százalékkal nőtt, és több mint hétezer milliárd forintra emelkedett a harmadik negyedév végére. A lakossági megtakarításokon belül a befektetések aránya 71 százalék volt. Az Ersténél a befektetett és kezelt vagyon 2025 szeptember végére 17 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és elérte az 5900 milliárd forintot. A privátbanki üzletág a harmadik negyedév végén már 1400 milliárd forint vagyont kezelt. Az Erste által kezelt befektetési alapok eszközértéke meghaladta a 3399 milliárd forintot.

A vállalati területen a kötvény- és hitelállomány együttesen 4 százalékkal csökkent egy év alatt, szeptember végén 1053 milliárd forint volt. Az új vállalati kötvények és hitelek volumene ugyanakkor 31 százalékkal haladta meg a 2024 első kilenc hónapjának teljesítményét. A kis- és középvállalkozások esetében az új kihelyezés a harmadik negyedév végén 130 százalékkal volt nagyobb, mint egy évvel korábban. A kereskedelmi célú ingatlanoknál a folyósítás 26 százalékkal csökkent, míg a nagyvállalatok és önkormányzatok esetében 19 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Váratlan fölénybe került a BYD Magyarországon

Váratlan fölénybe került a BYD Magyarországon

A céges e-autó programban a legnépszerűbb.

A Telekom folytonos üzletmenetet garantál üzleti ügyfeleinek

A Telekom folytonos üzletmenetet garantál üzleti ügyfeleinek

Instant megoldásokkal biztosítják az üzletmenet folyamatosságát a Telekom Üzleti Net Nonstop csomagjai a vállalkozások számára, még szélsőséges körülmények között is.

Ezzel kezdődhet a ferihegyi reptéri út építése

Ezzel kezdődhet a ferihegyi reptéri út építése

Megjelent a közbeszerzés a budapesti Liszt Ferenc repülőtér környéki bontási munkákra, amelyek valószínűleg a légikikötőhöz vezető út építéséhez szükségesek.

12 milliárdot kap az MVM hálózatfejlesztésre

12 milliárdot kap az MVM hálózatfejlesztésre

Az uniótól és a kormánytól.

Opten: nagy generációváltás történik a magyar vállalkozásokban

A rendszerváltás után alapított cégek alapítói tömegesen adják át a helyüket: az X generáció stabil, de már visszavonulóban van, az Y pedig átvette a kezdeményezést. Az új alapítások közel felét már a 30–40-es korosztály indítja, miközben a Z generáció is belépett a vállalkozói térbe.

A 4iG műholdpálya-használati szerződést írt alá

A 4iG SDT a műholdpályához tartozó frekvenciaerőforrásokat is az Eutelsattól bérli majd, ezért a most megkötött szerződés kulcsfontosságú lépés a HUSAT műholdprogram megvalósításában.  

Már 5000 vállalkozás igényelte az első hónapban a fix 3 százalékos hitelt

Már 5000 vállalkozás igényelte az első hónapban a fix 3 százalékos hitelt

Soha nem látott roham indult az új, fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelekért: a Széchenyi Kártya Program hét terméke esetén egyetlen hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett. A kedvezményes konstrukció újraindította a vállalati hitelezést, rekord szintre emelve a hitelkeresletet – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)

Még vizsgálják az ajkai erőműben történt súlyos baleset körülményeit

Veolia: még vizsgálják a Bakonyi Erőműben történt baleset körülményeit.  

Mészáros Lőrinc nem foglalkozik Magyar Péterrel, és nem hisz a hatvanpusztai zebrákban

Mészáros Lőrinc nem foglalkozik Magyar Péterrel, és nem hisz a hatvanpusztai zebrákban

Hosszú interjút adott az Indexnek Mészáros Lőrinc, Magyarország leggazdagabb embere.

Megőrültek érte a vásárlók: ismét kapható a Lidlben a legendás Tisza cipő

A Lidl Magyarország és a Tisza Cipő legendás közös sneakere visszatér: a vásárlók érdeklődésének köszönhetően november 10-től egy héten át ismét előrendelhető lesz a különleges cipő. A limitált kiadású sneakert ezúttal is a Lidl Plus alkalmazáson keresztül lehet majd megrendelni.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168