Sorban állnak a hazai cégek a hitelekért

Januári indulása óta már több mint 700 hazai vállalkozás kérelmét fogadta be az EXIM Magyarország a Demján Sándor Program keretében meghirdetett új finanszírozási lehetőségek valamelyikére, összesen 520 milliárd forint értékben. Az EXIM széles körű termékkínálata iránt kiemelkedő kereslet mutatkozik: a legnagyobb népszerűségnek örvendő termékek ezúttal is a forgóeszközhitelek, amelyek a befogadott ügyletvolumenek 48százalékát adják, a beruházási és befektetési hitelek 42 százalékot tesznek ki, míg a lízingkonstrukciók 10 százalékot.

Az igénylő cégek szektorális megoszlása is sokszínűséget tükröz: a legaktívabb ágazatok között szerepel a feldolgozóipar 29 százalékkal, az ingatlanfejlesztés és építőipar iparág 25 százalékkal, valamint a kereskedelem iparág 19 százalékkal. Az EXIM Magyarország folyamatosan dolgozik a kérelmek feldolgozásán, és együttműködik a pénzügyi partnereivel a gyors elbírálás érdekében. A befogadott kérelmek összege 54 százalékban forint alapú, 46 százalékban euró alapú finanszírozásra szól.

A Programban meghirdetett EXIM-es termékek esetében jelenleg még összesen 80 milliárd forintnyi szabad keret áll a vállalkozások rendelkezésére. Mindegyik termék fix kamatozású, a vállalkozások számára kiszámítható feltételeket kínál, és a beruházásoktól a zöld fejlesztéseken át egészen a külpiaci terjeszkedésig sokféle üzleti cél megvalósítható általuk.