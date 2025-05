Sorban állnak a magyar cégek a megnyitott pénzcsap előtt

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A beérkezett kérelmek összege már meghaladta a teljes, 30 milliárd forintos keretet. A fel nem használt források miatt azonban legkésőbb 2025. december 1-jéig még várják az újabb jelentkezőket. A legkeresettebb márka a BYD (842 autóval), de népszerűek a Tesla (634) és a Volvo (319) típusai is – sorolta az EM.

Meghaladta a háromezret a kifizetéssel rendelkező projektek száma a céges flották zöldítését ösztönző pályázaton. Az Energiaügyi Minisztérium (EM) tájékoztatása szerint mostanáig közel 5200 gazdasági társasággal kötöttek támogatási szerződéseket több mint 23 milliárd forint értékben. Közel 60 százalékuk, 3035 vállalkozás mostanra hozzá is jutott együttesen 13,2 milliárd forint állami hozzájáruláshoz.

