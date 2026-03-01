Sorra tesznek bejelentést a magyar mobilcégek az iráni háború miatt

A Yettel 2026. február 28. és március 7. között, 7 napra felhasználható, 5 GB mobiladat roamingjegyet biztosít díjmentesen azoknak a lakossági és publikus üzleti csomagokkal rendelkező ügyfeleinek, akik az Egyesült Arab Emírségek, Izrael, Jordánia, Katar vagy Omán területén tartózkodnak. Az érintett országokra kiváltható adatjegyek az Utazó Net Közel-Kelet 5GB és az Utazó Net Balkán-félsziget + Svájc, Izrael 5GB. Az adatjegyek a Yettel alkalmazásban és a Yettel fiókban vásárolhatók meg és azonnal aktiválódnak is. Az adatjegy díját egy alkalommal a havi díjas ügyfelek esetében a Yettel utólag jóváírja a számlán, a feltöltőkártyás ügyfelek esetében extra egyenleg formájában téríti vissza.

A One azt közölte: a közel-keleti térségben kialakult helyzetre tekintettel a One Magyarország 2026. február 28. és március 7. között rendkívüli roaming kedvezményt biztosít az érintett országokban tartózkodó ügyfelei számára.

A szolgáltató az említett időszakban az Egyesült Arab Emírségekben, Izraelben, Katarban és Szaúd-Arábiában tartózkodó előfizetéses ügyfeleinek automatikusan jóváírja a Világ Napijegy szolgáltatás díját, míg Iránban, Bahreinben, Jordániában, Kuvaitban, Ománban, Irakban és Szíriában, ahol nem elérhető a Világ Napijegy szolgáltatás, 5 GB adat díját jóváírja a kint tartózkodóknak.

Az említett országokban tartózkodó feltöltőkártyás ügyfeleknek 10 ezer forintot tölt fel az egyenlegükre a vállalat.

A Magyar Telekom a Közel-Keleten kialakult háborús helyzetre tekintettel 2026. február 28-tól a térségben (Bahrein, Egyesült Arab Emírségek, Izrael, Jordánia, Katar) tartózkodó ügyfeleinek 15GB-nyi EU-n kívüli extra mobiladat használatot biztosít díjmentesen március 7-ig.

A mobiladatcsomagot az érintett ügyfelek a Telekom alkalmazásban vagy a Telekom fiókban tudják megvásárolni és aktiválni: a legfeljebb 15 GB-nyi adatkeretet a vállalat havi díjas ügyfeleinek számlájukon utólag jóváírja, a feltöltőkártyások számára pedig extra egyenlegként biztosítja.