Stabil jövő, izgalmas karrier: Miért érdemes pénzügyi specialistává válni a 21. században?

Azok számára, akik karrierváltásban gondolkodnak, ez a képzés ideális lehetőséget kínál. Az itt megszerzett tudás bármely életszakaszban alkalmazható, és a képzési díj rugalmas konstrukciója – havi bontásban történő fizetési lehetőséggel – biztosítja, hogy a program széles körben elérhető legyen. További pozitívum, hogy a specialisták maguk oszthatják be munkaidejüket, dönthetnek szabadidejük felhasználásáról. S mivel a fiatalabb generációknak egyre nagyobb igényük van a rugalmas munkakörülmények biztosítására, ez tovább növelheti a Vagyontervező Specialista képzés iránti érdeklődést. Aki ezt az utat választja, nemcsak egy szakmát választ, hanem egy közösség részévé válik, amely a pénzügyi tudatosság új korszakát építi. A kérdés nem az, hogy érdemes-e belevágni, hanem az, hogy mikor kezdjük el.

A Vagyontervező Specialista képzés nemcsak a pénzügyi szektorban nyújt kiszámítható megélhetést jelentő hivatást, hanem társadalmi szempontból is kiemelkedően fontos szerepet játszik. A pénzügyi szakemberek munkája nem egyszerűen egyéni sikerekről szól: minden jól megtervezett családi költségvetés, megtakarítás vagy befektetés hosszú távon a gazdaság egészének stabilitását erősíti.

A képzés a szakmai ismeretek átadása mellett az egyéni készségek fejlesztésére is fókuszál. Az oktatók nemcsak tanárok, hanem mentorok is, akik azonosítják a résztvevők erősségeit és segítenek kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket. Ezáltal a képzés résztvevői a szaktudás mellett magabiztossággal és hitelességgel felvértezve léphetnek ki a piacra.

A lakhatás kérdése mindig is központi szerepet játszott a magyar családok életében – az otthon egyszerre jelenti az anyagi biztonságot és a stabil jövő zálogát. Ezt a fontos területet helyezi fókuszba az utolsó modul, az ingatlanközvetítés, amely nemcsak a lakásvásárlási döntések támogatásában nyújt segítséget, hanem a vagyontervezés teljessé tételéhez is hozzájárul, megnyitva az utat az átfogó vagyonkezelési szolgáltatások biztosítása előtt.

A második modul, melynek része a tőkepiaci képzés is, a befektetési tanácsadás területére nyújt betekintést. Ez a rész különösen fontos, hiszen a pénzügyi piacok stabil működéséhez elengedhetetlen a jól képzett szakemberek jelenléte, akik a megfelelő tudás birtokában tudnak támogatást nyújtani az ügyfelek igényeinek és kockázattűrő képességének megfelelő portfolió kiválasztásában.

A pénzügyi szolgáltatások modul az első lépcsőfokot jelenti. A résztvevők már a képzés első szakaszában megszerzik a jogi és szakmai alapok mellett azokat a gyakorlati tudnivalókat is, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy azonnal megkezdjék tevékenységüket, bekapcsolódhatnak akár a Fundamenta Személyi Bankár Hálózatába is. Ez a gyakorlati megközelítés egyedülálló a képzési piacon, hiszen a tanulók már ekkor képesek finanszírozni tanulmányaikat az első lépésekből származó bevételeikből.

A 2024-ben megalakult Financium Pénzügyi Campus és a Vagyontervező Specialista képzés azzal a céllal indult el, hogy olyan szakembereket képezzen, akik kézzelfogható szakmai segítséget nyújthatnak a magánemberek számára a komplex pénzügyi piacon való eligazodásban. A Fundamenta által megalapított képzési intézmény egyéves oktatási programja, amely három modulra tagolódik, több szempontból is kiemelkedik a piacon elérhető felnőttképzési programok közül. Az alapvető cél nem csupán egy szakma elsajátítása, hanem egy olyan gondolkodásmód kialakítása, amelyben a tudatos vagyontervezés és az etikus tájékoztatás egyaránt hangsúlyos szerepet kap.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a megfelelő pénzügyi műveltség nemcsak a személyes jólét alapja, hanem elengedhetetlen a közösségek boldogulása szempontjából is. Ezt felismerve születtek meg azok az oktatási kezdeményezések, amelyek célja a pénzügyi kultúra fejlesztése és a jövő pénzügyi szakembereinek felkészítése.

Napjainkban a pénzügyeinket érintő információk soha nem látott mennyiségben áramlanak felénk, így egyre nehezebb magánemberként eligazodni közöttük. A felgyorsult világ és a megfelelő pénzügyi ismeretek hiánya az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a modern társadalom szembesül, noha a tudatos pénzügyi tervezés nemcsak az egyének, hanem a családok és a közösségek jólétének záloga is. Ebben a környezetben kiemelt szerep jut azoknak a szakembereknek, akik képesek segíteni másoknak eligazodni a pénzügyek világában, például a lakáscélú vagyontervezéssel összefüggő kérdésekben. A lakhatás és az ingatlanfinanszírozás az idei év, és várhatóan a következő évek egyik legfontosabb témája lesz, így minden korábbinál fontosabbak lesznek a lakáspiacot érintő átfogó pénzügyi ismeretek. A 2024 májusában indult Financium Pénzügyi Campus magas szintű elméleti és gyakorlati tudással vértezi fel a tanulóit, hogy ne csak szakértők, hanem a pénzügyi kultúra valódi nagykövetei legyenek, ezzel segítve a társadalmat és a pénzügyi tudatosság növelését.

