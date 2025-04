Stoptáblát kapott több tízezer Audi

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Ezzel párhuzamosan az Apple a Wall Street Journal értesülései szerint az eddiginél több iPhone gyártását helyezi át Kínából Indiába. Mégpedig azért, hogy ezzel is csökkentse a tetemes tarifaköltségek hatását. Az iPhone továbbra is az Apple alapterméke, teljes bevételének hozzávetőlegesen felét adja. A források hozzátették, hogy a lépés átmeneti intézkedés, miközben a technológiai óriás vámmentességet kíván biztosítani Donald Trump amerikai elnöktől, hasonlóan ahhoz, amit Tim Cook vezérigazgató elért Trump előző ciklusában. A vállalat úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi környezet túl ingatag ahhoz, hogy jelentős, hosszú távú változtatásokat hajtson végre az ellátási lánc infrastruktúráján. Trump új vámstruktúrája minimum 54 százalékos vámot szab ki a kínai importra, míg az indiai árukra 26 százalékos vámtételt ír elő. Egy újabb fejlemény kapcsán Trump további akár 50 százalákos kínai vámokra figyelmeztetett, hacsak az ország el nem távolítja az Egyesült Államok április 2-i vámnyilatkozatát követően bejelentett megtorló vámjait.

Az amerikai kikötökben várják a vámfejleményeket az Audi autói, közben az Apple is intézkedett.

