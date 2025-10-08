Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

StoreBoss – intelligens megoldások a ház körül

Megint pont az a szerszám nincs kéznél, amire épp szükség van. Ugye ismerős? Ugye Ön is arról álmodik, hogy egy helyen, szépen és rendben sorakozik minden: az autó, a kerékpárok, a kerti gépek és szerszámok? A StoreBoss márka azok számára kínál megoldásokat, akik szerint a funkcionalitás, az elegáns formavilág és a kényelmes használat triumvirátusa elválaszthatatlan. Kínálatában tehát mindenki talál ínyére valót, akinek a rend, a kényelem és a logikus elrendezés még a ház körül is fontos.

Rend a lelke mindennek – akár kint, akár bent!

A StoreBoss kínálata sokféleségével viszi el a pálmát. Kompakt szerszámtárolóra, masszív fészerre, sátorgarázsra vagy elegáns kerti tárolódobozra van szükség? A StoreBoss katalógusában különféle funkciójú és rendeltetésű tárolótermékek között böngészhetünk! Egy azonban közös bennük: mindegyik termék a funkcionalitás, hosszú élettartam és esztétikum szem előtt tartásával készült, ezért használatuk rendkívül kényelmes és kellemes. E sokoldalúságnak köszönhetően a ház körüli tér is egységes és praktikus megjelenést sugároz: akár csöppnyi és funkcionális vagy hatalmas és tágas tárolóhelyre van szükség.

Szerszámtárolók – kényelem és stílus egyben

A szerszámtárolók nem hiába a StoreBoss egyik legnépszerűbb termékei: segítségükkel bármilyen kerti felszerelés rendben és egy helyen, tehát kényelmesen tárolható. A Helsinki 1,9 x 1,3 m-es modell egy kompakt acéltároló, amelyben rengeteg szerszám és gép elfér úgy, hogy mindig kéznél legyen. Masszív szerkezetének és a tárolótér praktikus elrendezésének köszönhetően a szerszámok egyszerűen rendben tarthatók és könnyen hozzáférhetők: ezzel együtt a stresszes keresgélést kellemes kerti munka váltja fel.

Ha kicsit nagyobb, mégis esztétikus megoldásra van szükség, a Malmo 2,8 x 2,6 m-es modellje bizonyulhat jó választásnak. Ez a közepes méretű, elegáns megjelenésű tároló remekül illeszkedik a ház körüli környezetbe, és elegendő helyet biztosít a kerti szerszámok, fűnyíró vagy kerékpárok tárolására.

Ha azonban valóban nagy méretű tárolóra van szükség, a StoreBoss Oklahoma és Lahti modelljeit érdemes górcső alá venni. Ezek a nagyobb, már-már fészerméretű tárolók a gazdasági épületekhez hasonló méretű tárolóhellyel dicsekedhetnek, messze felülmúlják őket azonban egyszerű felállíthatóságukkal és olcsóbb fenntartásukkal. Ezekkel végre minden kerttulajdonos fellélegezhet, és rendben tarthatja a kert fenntartásához szükséges eszközöket.

 

Sátorgarázsok – kényelmes védelem

Nem mindig van lehetőség falazott garázst építeni, az autó vagy motor azonban nem szeret a tűző napon állni, vagy zuhogó esőben, hóban ázni. Ilyenkor jó szolgálatot tesznek a StoreBoss praktikus, többféle méretben is kapható sátorgarázsai. A 2,4 x 4,7 m-es modell kompakt megoldást jelent egy autó számára, kisebb telkekre vagy bejáróra. A nagyobb, 2,4 x 6,2 m-es változatba kerékpárok, vagy kerti gépek is elférnek, így nagyobb rugalmasságot és kényelmet nyújt a mindennapokban.

Ha maximális védelemre és méretre van szükség, a 3,3 x 6,2 m-es modellbe akár nagyobb terepjáró vagy egy SUV is elfér úgy, hogy még marad hely egyéb felszerelésnek is. A ház tulajdonosa így elfeledkezhet az időjárási viszonyok okozta tárolási gondok nyűgétől.

 

Tárolók és ládák – stílusos rend

A 2×240 l-es, valamint 3×240 l-es méretekben kapható Hamilton tároló elegáns megoldás a sokszor nem éppen szép látványt nyújtó hulladéktárolók elrejtésére. A tároló nemcsak rendszerezésre szolgál, de egységes és rendes megjelenést is kölcsönöz a kertnek.

 

Hogyha pedig párnák, kisebb szerszámok vagy játékok tárolására keresünk megoldást, a kerti ládák, mint pl. az 550 l-es Filadelfia remek választásnak bizonyul. Masszív, fém szerkezetének köszönhetően a műanyag ládáknál nemcsak tartósabb, de elegánsabb, modern megjelenésű is.

Kellékek és kiegészítők – a funkcionalitás a részletekben rejlik

A StoreBoss nemcsak kész felépítményeket, hanem a kényelmes használatot elősegítő tartozékok széles választékát is kínálja. A sátor vagy tároló még biztosabban áll, ha kiegészítjük rögzítőelemekkel, polcokkal és akasztókkal kiegészítve a rakodótér még tágasabbá válik, a pót- vagy kiegészítő elemek pedig lehetővé teszik az elhasználódott alkatrészek cseréjét, vagy akár a tároló bővítését. Segítségükkel minden felhasználó egyéni igényeinek megfelelő tárolóhelyet alakíthat ki.

Egy szó, mint száz...


A StoreBoss márkával fémjelzett termékek a kényelmet, rendet és szépséget szeretők igényeire adnak választ. Függetlenül attól, hogy kompakt szerszámtárolóra, nagy méretű sátorgarázsra vagy praktikus kerti ládára van szükség, a StoreBoss minden életstílushoz kínál megoldást.

A termékek kizárólag a gardenway.hu oldalon érhetők el, ezzel garantálva nemcsak a termékek eredetiségét, de az internetes áruház által nyújtott mindig szakszerű tanácsadást és segítségnyújtást. A StoreBossnak köszönhetően minden kert és telek rendszerezett, funkcionális és esztétikus térré alakul át.

