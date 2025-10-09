Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Vállalatok Biztosítások MKIK Nagy Elek

Stratégiai együttműködés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége között

mfor.hu

Példátlan összefogás: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ) stratégiai együttműködést kötött a biztosításközvetítői szektor digitalizációjának előmozdítása érdekében. Nagy Elek, az MKIK és Keszthelyi Erik, az MBTSZ elnöke hangsúlyozta: a két szervezet olyan közös fellépésre készül, amely hosszú távon segíti a hazai biztosításközvetítői szektorban tevékenykedő kis- és középvállalkozásokat, fokozva az ágazat fejlődését, fenntartható növekedését és versenyképességét.

A biztosításközvetítői szektor globális átalakuláson megy keresztül. Nemzetközi felmérések alapján a közvetítő cégek több mint 70 százaléka már alkalmaz digitális értékesítési eszközöket, ugyanakkor a teljesen digitalizált ügyintézés jelenleg csak 10 százalékuknál érhető el. Jelenleg a fogyasztók 63 százaléka digitális csatornán keresztül szeretne kapcsolatot tartani tanácsadójával. A digitalizált folyamatoknak köszönhetően az ajánlatadás átfutási ideje átlagosan 30 százalékkal rövidül. Azoknál a közvetítőknél, ahol mesterséges intelligencia támogatja a kockázatfelmérést és ajánlatadást, az ügyfélmegtartási arány 12–15 százalékkal magasabb, a keresztértékesítésből származó bevételek pedig 20 százalékkal nőttek.

Az ünnepélyes aláírás
Az ünnepélyes aláírás

Mindez egyértelműen mutatja, hogy a közvetítői piac számára a digitalizáció azonnali alkalmazkodási kényszer és ez a magyar piacra is igaz. A gyorsan reagáló cégek nemcsak 15–25 százalékos költségcsökkenést érhetnek el, hanem tartós versenyelőnyre is szert tesznek a következő években – ahogyan azt a legfrissebb nemzetközi felmérések is igazolják. Az MBTSZ és az MKIK közös munkája keretében szakmai ajánlások, módszertanok és útmutatók készülnek a hazai vállalkozások számára, valamint a tudásmegosztásra is kiemelt hangsúlyt helyeznek annak érdekében, hogy a digitalizáció a mindennapi gyakorlat szerves részévé váljon. 

A megállapodás főbb pontjai

  • Közös módszertan és ajánlások kidolgozása, amelyek iránymutatást adnak a digitalizáció gyakorlati megvalósításához. 
  • Kölcsönös információcsere, közös kiadványok, kutatások, elemzések és szakmai rendezvények.
  • Közös részvétel a szakmai és tudományos eseményeken, valamint rendszeres szakmai találkozók
  • Oktatási és továbbképzési programok szervezése.

Digitális tudás a KKV-k szolgálatában

Az együttműködés egyik legfontosabb célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások, amelyek a magyar gazdaság gerincét alkotják, felkészülhessenek a digitális transzformációra.

„A KKV-szektor Magyarországon a GDP-nek nagyjából az 50 százalékát állítja elő. Ha a mesterséges intelligencia segítségével el tudunk érni egy 10 százalékos, átlagos hatékonyságnövelést, már az is több százalékpontnyi GDP növekedést jelent. A következő hónapokban 10 ezer magyar vállalkozást szeretnénk megismertetni a mesterséges intelligencia használatával. Ez a jelen és a jövő útja. Erős vállalkozások nélkül nincs erős ország.” – hangsúlyozta Nagy Elek, az MKIK elnöke.

„A biztosítási tanácsadók az ügyfelek bizalmi partnerei. Ehhez elengedhetetlen, hogy korszerű digitális eszközökkel rendelkezzenek, amelyek támogatják a gyors, átlátható és biztonságos ügyintézést. Az MKIK-val kötött stratégiai együttműködésünk célja, hogy a szakma minden szereplője egyenlő eséllyel vehessen részt a digitális transzformációban, és a magyar biztosításközvetítői szektor stabil, versenyképes pillére legyen a magyar gazdaságnak.” – nyilatkozta Keszthelyi Erik, az MBTSZ elnöke.

