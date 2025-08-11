2p
Súlyos közpénzeket költhet el a kormány egy cég megmentésére

mfor.hu

Méretes mentőöv.

Megmenti a kormány a Magyar Vagont, amely az elmúlt években az orosz Transmasholdinggal közös egyiptomi vasútikocsi-beszerzéssel, valamint a Talgo felvásárlási próbálkozása miatt került be a hírekbe – írja a hvg.hu.

A portál által idézett, augusztus 7-én megjelent kormányhatározat leszögezi: „Magyarország nem hagyja, hogy az ország védelmi kapacitásának megőrzéséhez kiemelt szolgáltatással hozzájáruló gazdasági társaságok fennmaradása az orosz–ukrán háború, valamint az elhibázott brüsszeli szankciók káros gazdasági hatásai miatt veszélybe kerüljenek”.

A vagongyártó tovább él?
A dokumentum kimondja: a kialakult helyzetben a dunakeszi járműgyártás működésének fenntartása kiemelt nemzetgazdasági érdek.

Az érintett cégnek, tehát a Magyar Vagon Dunakeszi Kft.-nek 2024 végén mínusz 5 milliárd forint volt a saját tőkéje, további 16 milliárd forinttal tartozott partnereinek, 8 milliárddal a kapcsolt vállalatainak, rövid lejáratú kötelezettsége pedig 38 milliárd forint volt.

Mindezek alapján a G7 úgy számolt, közel 40 milliárd forintra lesz szükség, hogy egyenesbe állítsák a vállalatot, amiből a magántőkealapok mögé rejtőző tulajdonosok 2022 óta kivettek 10 milliárd forintnyi osztalékot.

