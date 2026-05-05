Súlyos mérgeket mutatott ki a Greenpeace Mészáros Lőrinc egyik cégének telephelye mellett

Súlyos szennyezést mért a Greenpeace friss mérése a Vértesi Környezetgazdálkodási (VKG) Zrt. telephelye melletti Pénzes-patakban.

A helyi civilek közreműködésével történt mérések nyomán korábban is jelentek meg hírek arról a sajtóban, hogy olaj ömlött ki a területre, ám a patak szennyezettsége eddig még nem volt bizonyított. Mindez megerősíti a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal áprilisi döntését, amelyben a helyi megfigyelőkutakban talált szennyezésre hivatkozva megtiltotta a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cégnek, hogy folytassa a hulladéktárolást és -feldolgozást, valamint az olajos és egyéb hulladékok telephelyre szállítását – fogalmaz a szervezet közleményében.

A Greenpeace a környezetszennyezést bizonyító vizsgálati eredményeit eljuttatja a hatóságoknak és arra kérik őket, hogy a VKG Zrt. mind a meddőhányó, mind a Cica-homok tó környéki tevékenységét azonnal vizsgálják felül és gátolják meg a további természet- és környezet pusztítást.

A Greenpeace szakemberei több mérgező vegyületből is messze a határértéket meghaladó koncentrációt mutattak ki
Fotó: Greenpeace / Dörgő Zsuzsi

A Greenpeace-hez ezúttal a Magyar Hang munkatársaitól jutott el információ arról, hogy szennyezés juthatott a patakba. A szervezet beszámolója szerint a helyszínen a víz feltűnően olajos, kátrányszagú volt, a látható szennyezettséget a mérési eredmények is visszaigazolták. A patakban talált szennyező anyagok a szervezet közleménye szerint erősen átfedtek azzal a szennyezéssel, amit februárban mértek ki helyi civilek közreműködésével a területen. A Greenpeace is vett mintát a VKG Zrt. meddőhányójából a kerítésen túlt kifolyt anyagból, melyben szintén hasonló káros anyagok voltak kimutathatóak, amelyek közvetlenül érintkeztek a természettel. 

A Greenpeace közlése szerint számos vegyület mért koncentrációja jelentősen meghaladta a határértékeket, illetve sok anyagból, melyre nincs egyáltalán határérték, jelentős koncentrációt mértek. A nyilvánvaló olajos szennyezést visszaigazolták a mért eredmények: az illékony kőolaj szénhidrogén magas szintje mellett szintén kiemelkedően magas, a határérétket harmincszorosan meghaladó volt egy patakvízminta naftalin szennyezettsége, amely vízi környezetre nagyon mérgező.

Egy víz- és a hozzátartozó üledékminta rákkeltő benzolt tartalmazott magasabb, a határértéket sokszorosan meghaladó koncentrációban. A fémek közül a patak vizében kiemelten mérgező arzén, bór, cink, ólom, nikkel volt határéték felett, illetve az egyik mintában olyan jelentős alumínium koncentráció találtak, ami garantáltan kockázatot jelent a környezetre – írják.

Nem teljesíti a kötelezettségeit az egyik pénzintézet: lépett az MNB

Százmilliós pályázati pénz jutott gyanús sorsra, lépett a NAV

Feljelentést tett az MNB, lezárult a belső vizsgálat

Beindultak az ipari árak

Óriási szabálymódosítást jelentett be a Forma-1

