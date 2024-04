A Suzukinál a dolgozók negyede nem hazai - tudatos toborzás?

Az eszergomi autógyár a számokat a Pénzcentrum kérésére adta meg. Kis kalkuláció után adódik, hogy a nem hazai munkaerő így az összes állomány kicsivel több mint negyede.

„Az elmúlt évek tudatos toborzási tevékenységének eredményeképpen, vállalatunk jelenleg a gyártósoron nem szembesül munkaerőhiánnyal. Célunk hosszú távon mérnökökkel erősíteni munkavállalói állományunkat” - húzták alá.

A Vitara és az S-Cross modellek gyártása szünetelt

Fotó: Depositphotos

Kevesebb autó készül nálunk

A Pénzcentrum azután kereste meg az autógyárat, miután észrevette, hogy a jelentések szerint az „overseas-kategória" egységei tetemes, több mint 29 százalékos mínuszban zártak az egy évvel korábbihoz képest, ráadásul a gyártás csökkenése már zsinórban 12 hónapja megfigyelhető. Azonban, összességében több mint 10 százalékkal több autót gyártott a Suzuki idén februárban, mint egy évvel korábban. A vállalat jelentésében régiónként is közölte az üzemek teljesítményét: a japán üzemekben 22,9 százalékos volt a növekedés, Indiában pedig 11,5 százalék.

Az autóóriás nem részletezi üzemeinek egyenkénti teljesítményét, az viszont tudott, hogy az esztergomi Suzuki-gyár januárban leállt a Vörös-tengeren kialakult helyzet miatt. Vörös-tenger térségében tapasztalható hajózási válság miatt január 15-21. között állt a termelés az üzemben.

Ennek következtében 2024 első két hónapjában 2300 autóval gyártottunk kevesebbet a Magyar Suzukinál a tavalyi év ugyanezen időszakához viszonyítva - közölték hozzátéve, hogy a kiesett mennyiséget mára már sikerült pótolni.

Elárulták, Esztergomban, a Suzuki Csoport egyetlen európai gyárában egy nap alatt kb. 650 autó készül. Nagyjából egy perc alatt gördül le gyártósorukról az S-Cross valamint a Vitara. A Suzuki az idén 130 ezer autó gyártását tervezi a 2023. évi 160 ezer után - közölte még februárban a hazai vállalat.