Szakszervezet alakult a gödi akkugyárban

Szakszervezeti alapszervezetet alapított a munkások egy csoportja a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárában – mondta Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke a Telexnek.

A Samsung SDI gödi gyárában évek óta több ezren dolgoznak, de a legtöbb hasonló méretű üzemmel ellentétben itt soha nem sikerült szakszervezetet alapítani.

Múlt hétfőn a portál részletesen írt a Samsungon belüli munkavédelmi hiányosságokról, és arról, hogy a kormány 2023-ban hogyan kezelte ezt a problémát. A cikk megjelenése után a Magyar Szakszervezeti Szövetség segélyvonalat indított a cég jelenlegi és egykori dolgozóinak.

Február 17. keddre aztán elég samsungos dolgozót sikerült összegyűjteni, hogy szakszervezetet alapíthassanak a gyárban. Az erről szóló tájékoztatást a VDSZ még kedden elküldte a Samsungnak – írta a lap.