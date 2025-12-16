Századvég: kétharmad támogatja a paksi atomerőmű bővítését

A felmérés alapján a megkérdezettek 29,4 százaléka nem ért egyet a projekttel, és 4,2 százalék pedig nem foglalt állást vagy nem válaszolt a kérdésre – írja a projekttársaság honlapján.

Zajlanak az első beton öntésének előkészületei - munkába állt a betonkeverő komplexum és folyamatos a szerelőbetonozás.

Fotó: Paks II Zrt.

A Századvég reprezentatív felmérése személyes adatfelvétellel zajlott 2025. szeptember 15. és október 10. között. A projekt támogatottsága három éve 65 százalék feletti, 2022 szeptemberében ez az érték elérte még a 75,3 százalékot is.

A közvélemény-kutatás alapján az is megállapítható, hogy az ország biztonságos és folyamatos áramellátásának biztosítását a válaszadók többsége (62,8 százalék) az atomenergiában látja, míg második helyen 11,4 százalékkal a földgázt, harmadik helyen 7,4 százalékkal pedig a napenergiát tartja meghatározónak ezen a téren.

A válaszadók döntő többsége (83,5 százalék) szerint az atomenergia és a megújuló energiaforrások jól kiegészítik egymást a hazai energiatermelésben. A megkérdezettek 87,4 százaléka villamosenergia-igények kielégítése során inkább a hazai erőművekre támaszkodna, amivel összhangban van a megállapítás, miszerint 73,6 százalék véli úgy, hogy az új blokkok építése elsősorban az energiafüggőség csökkentését jelenti, emellett komoly potenciált látnak a villamos energia árának megfizethető szinten tartásában (59,5 százalék), valamint a gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatásában (51,5 százalék).