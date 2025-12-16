2p
Vállalatok Paksi Atomerőmű

Századvég: kétharmad támogatja a paksi atomerőmű bővítését

mfor.hu

A Paks II. Zrt. megbízásából készített legfrissebb felmérés alapján a megkérdezettek 66,4 százaléka támogatja a beruházást.

A felmérés alapján a megkérdezettek 29,4 százaléka nem ért egyet a projekttel, és 4,2 százalék pedig nem foglalt állást vagy nem válaszolt a kérdésre – írja a projekttársaság honlapján.

Zajlanak az első beton öntésének előkészületei - munkába állt a betonkeverő komplexum és folyamatos a szerelőbetonozás.
Zajlanak az első beton öntésének előkészületei - munkába állt a betonkeverő komplexum és folyamatos a szerelőbetonozás.
Fotó: Paks II Zrt.

A Századvég reprezentatív felmérése személyes adatfelvétellel zajlott 2025. szeptember 15. és október 10. között. A projekt támogatottsága három éve 65 százalék feletti, 2022 szeptemberében ez az érték elérte még a 75,3 százalékot is.

A közvélemény-kutatás alapján az is megállapítható, hogy az ország biztonságos és folyamatos áramellátásának biztosítását a válaszadók többsége (62,8 százalék) az atomenergiában látja, míg második helyen 11,4 százalékkal a földgázt, harmadik helyen 7,4 százalékkal pedig a napenergiát tartja meghatározónak ezen a téren.

A válaszadók döntő többsége (83,5 százalék) szerint az atomenergia és a megújuló energiaforrások jól kiegészítik egymást a hazai energiatermelésben. A megkérdezettek 87,4 százaléka villamosenergia-igények kielégítése során inkább a hazai erőművekre támaszkodna, amivel összhangban van a megállapítás, miszerint 73,6 százalék véli úgy, hogy az új blokkok építése elsősorban az energiafüggőség csökkentését jelenti, emellett komoly potenciált látnak a villamos energia árának megfizethető szinten tartásában (59,5 százalék), valamint a gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatásában (51,5 százalék).

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Új zöld hitelprogramot indít az MFB

Új zöld hitelprogramot indít az MFB

Zöld Lendület Hitelprogram néven, új, átfogó finanszírozási lehetőség érhető el a Magyar Fejlesztési Banknál (MFB).

Az M30-as autópálya Miskolc-dél lehajtó előtt

Szerdán nyílik újra a lezárt M30-as gyorsforgalmi út – vajon fellélegezhet a Strabag?

A helyszíni szemle eredményeként szerdán megnyitják és visszaadják a forgalomban az autópálya érintett szakaszát – jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Több mint száz dolgozójától megválik az Obi

Magyarázat nélkül.

Lázár Jánosék megint a Strabag körmére néznek – lezárul a másfél éve húzódó autópálya-javítás?

Lázár Jánosék megint a Strabag körmére néznek

Elkészült a megcsúszott útszakasz javítása.

Váratlan területen lehetnek büszkék a magyar cégek

Váratlan területen lehetnek büszkék a magyar cégek

Szabadalmak terén jól állunk.

A technológiaorientált Magyarország egyre nagyobb érdeklődést mutat a jövőre felkészült platformok és a digitális készségek iránt

A magyarok egyre inkább támaszkodnak a különféle technológiai eszközökre és applikációkra legyen szó információszerzésről, innovatív munkaeszközökről vagy új üzleti lehetőségekről. Ez a fajta digitális kultúra rohamosan fejlődik az országban.

Nem panaszkodhatnak Mészáros Lőrincék, megint nőtt a cégcsoportjuk

Nem panaszkodhatnak Mészáros Lőrincék, megint nőtt a cégcsoportjuk

Az Opus-csoport adózott eredménye 31 milliárd forint lett az első három negyedévben.

Újabb lesújtó hírek, a BMW és a CATL is feszülten figyel

Újabb lesújtó hírek, a BMW és a CATL is feszülten figyel

A német autógyártók a 2009-es pénzügyi válság óta nem tapasztalt nyomás alá kerültek a július és szeptember közötti időszakban – derül ki az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég elemzéséből.

Brezina Szabolcs

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

December 12-ig tartott az igénylési időszak az MBH Bank részvénytranzakciójában, a program zárása pedig a napokban várható. Az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója és egyben az MBH Bank ügyvezető igazgatója elmondta, hogy teljesült az a várakozása, hogy minél több lakossági befektető jegyezze le a papírjaikat, hiszen a lakossági igénylést napokkal a tervezett határidő előtt, a kiemelkedő érdeklődés miatt leállította a bank. Brezina Szabolcs a lapunknak adott interjúban arról is beszélt, hogy tovább növelnék a közkézhányadot, az első számú cél pedig, hogy a BUX indexbe kerülve betörjenek a hazai blue chipek közé.

Komoly baj lehet abból, ha a boltban megszakítják a fizetési folyamatot

Komoly baj lehet abból, ha a boltban megszakítják a fizetési folyamatot

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az online pénztárgép adatokból azt is látja, ha megszakítják a fizetési folyamatot.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168