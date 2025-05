Százezrektől vár még bevallást a NAV

A NAV segít abban is, hogy cégek idén elkerüljék a súlyos szankciókat. A hivatal ugyanis 65 ezer olyan vállalkozás figyelmét hívta fel a határidő fontosságára, amelyek tavaly a határidőt túllépve, késve nyújtották be társaságiadó-bevallásukat. Az érintettek a héten már mind megkapták az erről szóló elektronikus levelet – közölte a NAV.

Az a cég, amelyik késve nyújtja be bevallását, annak a NAV akár egymillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat. Az a cég pedig, amelyik a beszámoló közzétételét „felejti el”, még többet kockáztat: első körben 200 ezer forint mulasztási bírságot, ha viszont a közzétételről a második felszólításra sem gondoskodik, a NAV törli az adószámát.

Ez az első év, amikor az élelmiszerlánc-felügyeleti díjról szóló bevallást is a NAV-hoz kell benyújtani. Ezt az ELMDIJ-űrlapon, legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet megtenni , amelyből csaknem 19 ezer már beérkezett. A bevallás benyújtását támogató technikai segédlet az ELMDIJ – Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalon elérhető.

Megindultak a céges bevallások a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), de sokaknak van még teendőjük. Június 2-ig 400 ezer taobevallást és 100 ezer kivabevallást vár a hivatal. Ezek mintegy 30 százaléka már beérkezett. Ugyaneddig az időpontig kell letétbe helyezni és közzétenni a számviteli beszámolókat is: ez utóbbit elektronikusan, az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról elérhető Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszerben (OBR) lehet megtenni.

Több százezer adózónak, a cégek mintegy 70 százalékának kell még számot adnia különböző adókötelezettségeiről. Június 2-ig kell bevallani a társasági adót (tao), a kisvállalati adót (kiva), az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat, valamint a helyi iparűzési adót (hipa). De hétfő éjfélig határidős a beszámoló közzététele is – hívja fel a figyelmet az adóhatóság.

